السعودية تبيع حصتها في شركة تيسلا

الخليج ٣٦٥ نت – غاب الصندوق السعودي للاستثمار العام عن تحقيق أرباح لا بأس بها بعد بيعه 99.5% من أسهمه في تيسلا في الربع الأخير من عام 2019، مباشرة قبل أن تبدأ أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية في الارتفاع في أواخر ديسمبر وحتى يناير وفقاً لتقارير CNBC.

يذكر أن الإيداعات العامة كشفت أن الصندوق استحوذ على أكثر من 8.2 مليون سهم بنهاية الربع الثالث من عام 2019، ولكنه لا يملك الآن سوى حوالي 39,000 سهم، وبسعر سهم تيسلا يوم الثلاثاء، فقد كانت قيمة الأسهم السعودية تزيد عن 7 مليار دولار، ووفقاً لسعر السهم الحالي البالغ 887 دولار (3,320 ريال)، فإن الـ 39,000 سهم المتبقيين تبلغ قيمتهم أكثر من 34.5 مليون دولار (129.4 مليون ريال).

في النهاية، بالتأكيد لا تبدو هذه خسارة فادحة بالنسبة للصندوق، حيث أن استثمارهم الذي يبلغ قيمته مليار دولار في شركة السيارات الكهربائية لوسيد موتورز يثبت أنه استثمار حكيم، فهل تثبت لوسيد أنها منافس حقيقي لتيسلا؟ ما رأيكم؟