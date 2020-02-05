انهيار مبيعات سوق السيارات الصيني بسبب فيروس كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الحكومة الصينية خلال الساعات الماضية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء البلاد إلى 20 ألف مصاب، بالإضافة إلى وصول عدد الوفيات إلى 425 حافلة وفاة.



وكان من توابع انتشار الفيروس إعلان العديد من الدول إيقاف رحلاتها الجوية إلى الصين، بالإضافة إلى إيقاف أغلب الشركات العالمية لخطوط إنتاجها في الصين، ومنها الشركات الكبرى المصنعة للسيارات، مثل رينو، هوندا، بيجو، تويوتا، بي ام دبليو، فولفو، فولكس واجن، وغيره.



ولقد كشفت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، عن تراجع مبيعات السيارات في البلاد بنسبة تتراوح بين 25% و30% لشهري يناير وفبراير، بسبب فيروس كورونا.

وفي لقاء صحفي مع “كوي دونجشو” الأمين العام للجمعية، قال إنه يتوقع أن تشهد المبيعات نموا خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر العام الجاري.



ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن دونجشو صرح أيضاً أن مبيعات السيارات الصينية من المنتظر أن تسجل نحو 25 مليون وحدة العام الجاري 2020.