تعرف على السيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في السوق المحلية

كتب: باسل الحلواني
كشف البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المتوسطة SUV-C، في السوق المحلية خلال 2019.
وجاءت هيونداى توسان فئة السيارات الرياضية متعددةالاستخدامات المتوسطة SUV-C ،بعد استحواذها على حصة سوقية .7 من المبيعات الإجمالية البالغة 36.7 ألف وحدة.
وحلت كيا سبورتاج فى المركز الثانى بنسبة.6، بينما جاءت رينو داستر في المركز الثالث بعد استحواذها على حصة .5 من مبيعات الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات المتوسطة.
وفي المرتبة الخامسة جاءت شيرى تيجو بحصة سوقية %8.3، وتبعتها نيسان قشقاى بواقع %7.1 ثم بيجو 3008 بنسبة %5.8.
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