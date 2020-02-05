شاهد كيف أصبحت "لامبورجيني" Urus بعد التعديل

قامت شركة تعديلات السيارات الشهيرة "1016 Industries"، بإجراء تعديلات تصميمية على سيارة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لتمنحها مظهرا أكثر هيبة وخطوطا تصميمية أكثر أناقة وجاذبية.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أن باقة البنية العريضة "Vision" تتألف

من غطاء لحيز المحرك بخطوط تصميمية مفتولة العضلات، مع فتحتي تهوية، وشفتين أماميتين إحداهما في الأعلى والأخرى في الأسفل، وأشرطة من ألياف الكربون للزينة.

وتضم الباقة أيضا أغطية المرايا المصنوعة من ألياف الكربون،

والناشر الخلفي، وشفة الاسبويلر الخلفي، واسبويلر حافة السقف، وحليات الكربون في المقصورة الداخلية، مع جنوط قياس 24 بوصة، وخفض الخلوص الأرضي للسيارة.

وبشكل فردي يتم تجميع الباقة مقابل 68 ألف و940 دولار أمريكي، لكن مَن يرغب في التوفير فإن شركة التعديل تقدم له الباقة “Vision Widebody Upgrade” مقابل 34 ألف و795 دولار فقط.