ما هي طريقة غسيل السيارة الأفضل: يدوياً أم أوتوماتيكياً؟

الخليج ٣٦٥ نت – يحرص كثير من قائدي السيارات على تنظيف وغسل سياراتهم بشكل مستمر من أجل الحفاظ على نظافتها ومظهرها بصورة جذابة خاصة عندما تكون جديدة، بعض السائقين يغسلون سياراتهم يدوياً والبعض الأخر يغسلها أوتوماتيكياً، فما هي الطريقة الأفضل؟



في الواقع فإن كل طريقة من الغسل ولها مميزات وعيوب، وخلال السطور التالية سوف نوضح الطريقة الأفضل بينهم في غسل السيارة.

الغسل الأوتوماتيكي يزيل الأتربة بشكل أفضل



تتميز طريقة الغسل الأوتوماتيكي بتنظيف السيارة من الأتربة والترسبات بشكل أفضل نظراً لقوة اندفاع المياه من الآلات، بالإضافة إلى تمكن الفرشاة الدوارة من إزالة الأوساخ العالقة، ولامتلاك مغسلات السيارات عمالة مدربة على التنظيف والغسل.

الغسل اليدوي أكثر دقة

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عندما تقوم بغسل سيارتك يدوياً، فإنه يمكنك رؤية وتحديد الأماكن التي تترسب بها الأتربة والأوساخ والشحوم العالقة بدقة عالية، مما يمكن من إزالتها بكفاءة ودقة عالية، لكن يجب في التنظيف استخدام السوائل المخصصة للسيارات حتى لا يتأثر الطلاء.

الغسل اليدوي أقل تكلفة وإهدار للوقت



عند التوجه لغسل السيارة أوتوماتيكي فإنك سوف تضطر أحياناً للانتظار لوقت طويل حتى تتمكن من غسل سيارتك، كما يقوم عدد من العمالة بتنظيف السيارة من الداخل بعد غسل الآلات لها من الخارج، مما يكلف كثير من الأموال.

في حين الغسل اليدوي يوفر كثير من المال، حيث لا يكلف إلا منظف سيارات جيد ودلو وقطعة قماش وبعض المناشف القديمة وإسفنجة.