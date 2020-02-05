هيونداي النترا 2021 تظهر أثناء اختبارها بشكل رياضي

الخليج ٣٦٥ نت – استلمت هيونداي النترا تحديثات مثيرة للجدل في 2019 والآن يبدو أن السيارة ستحصل على تحديثات خارجية جديدة لموديل 2021، بتصميم لافت للنظر هذه المرة.

وقد ظهرت النترا القادمة أثناء اختبارها في السويد، ويبدو واضحا استلهام تصميم سوناتا الأنيقة في شكل الشبك الأمامي، كما نلاحظ المصابيح الأمامية التحيفة وفتحات الهواء الرأسية وسقف رياضي وجنوط أنيق.

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الخلفية مموهة ولكن يبدو أنها ستتبع خطى سوناتا كذلك، ربما مع جناح مدمج في الخلفية ومصابيح خلفية ملتفة حول الأركان، كما قد نرى زيادة في حجم وطول النترا مثل زيادة سوناتا 2020 في الطول عن الموديل السابق.

بطبيعة الحال، توقعوا داخلية محسنة بقوة مع مواد أعلى جودة وتصميم أكثر عصرية، وربما سنرى لوحة قيادة مبسطة مثل سوناتا، وبالنسبة لخيارات المحركات فتظل عير مؤكدة، ولكن غالبا سنرى محركات بترولية من طراز “سمارت ستريم” وربما نسح N و N-Line الرياضية، كما توجد إشاعات عن نسخة هجينة بالقابس.. ومن المتوقع تقديم السيارة لاحقا هذا العام.