الوعلان للتجارة – هيونداي تحقق مزيدا من الارتقاء بخدمات ما بعد البيع

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر شركة الوعلان للتجارة وكلاء سيارات هيونداي بالمنطقة الوسطى الإرتقاء في مستوى خدمات ما بعد البيع التي تتميز بها بشكل دائم ولتضيف إنجازا جديدا لها بعد تحقيقها زيادة عالية في نسبة عملاءها التي وصلت إلى 25 % زيادة عن العام الماضي، ليكون عدد العملاء الذين قدمت لهم تلك الخدمات في مراكز الصيانة والخدمات التابعة لشركة الوعلان للتجارة أكثر من 295 ألف عميل محققة نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحاتها السابقة التي نالت على أثرها جوائز عالمية لأفضل وكيل معتمد في خدمات مابعد البيع في آسيا وآفريقيا من شركة هيونداي موتورز.

وفي بيان جديد لها حول برنامج الخدمات التي قدمتها الشركة وكانت العامل الأساسي في تحقيق تلك النتائج الايجابية زيادة حجم الاستثمارات في مراكز الخدمة بهدف الانتشار للوصول إلى كافة شرائح عملاءها وتنفيذا لاستراتجيتها في التوسع بشبكة الخدمة المتكاملة ومراكز الخدمة السريعة التي وصلت إلى 29 مركزاً نهاية العام 2019 ، على أن يرتفع هذا العدد في العام 2020 ليصل إلى 39 مركزاً.

ومن أهم الاسباب التي ساهمت في زيادة الإقبال على خدماتها هي العروض الترويجية المستمرة طوال العام والتي يحبذها العملاء التي وصلت إلى اكثر من 15 عرضا متنوعا إضافة إلى نجاح مؤشر الأداء حول رضا العملاء وتراجع مؤشر الشكاوى التي تصدرها إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، إضافة إلى سرعة التجاوب مع أي حالة أو شكوى، كلها عوامل أساسية لعبت دورا في الوصول إلى هذه النتائج المذهلة.

من جهته ثمن الاستاذ عبدالعزيز الوعلان رئيس شركة الوعلان للتجارة الثقة العالية التي منحها إياها العملاء إضافة إلى الجهود المبذولة التي قام بها فريق خدمات ما بعد البيع والتي أثمرت عن تحقيق أهدافنا وأضاف:” ستستمر شركة الوعلان للتجارة في تطوير خدماتها والاستثمار في مراكز ما بعد البيع تنفيذا لاستراتيجيتها لتلبية احتياجات عملاءنا وتقديم الخدمات المميزة لهم.”