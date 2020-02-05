نيسان تستعد لانطلاق الدورة الـ15 من رالي حائل نيسان الدولي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تجديدها اتفاقية رعاية رالي حائل نيسان الدولي خلال حفل أقيم في حائل في ديسمبر 2017 بحضور صاحب السموّ الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود، مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، تستعد نيسان لرعاية الدورة الـ15 الحالية من الرالي لهذا العام. وستنطلق المرحلة الأولى من السباق الإثنين في 3 فبراير 2020 على أن يختتم يوم السبت في الـ8 من الشهر.

وستشهد نسخة هذا العام من الرالي مشاركة 121 سائق، سيقود 24 منهم سيارة نيسان. وقد تسجّل 51 سائقًا في فئة الدراجات النارية والدراجات الرباعية، كما ستشهد فئتي السيارات والشاحنات من الرالي مشاركة 70 سائق.

وتعليقاً على الفعالية، قال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: “يشكّل رالي حائل نيسان الدولي هذا العام محطة خاصة في مسيرتنا إذ شهدت نيسان خلال السنوات السبع الماضية نمواً ونجاحاً كبيرين في قطاع رياضة السيارات، وقد انعكس الأمر على الرالي الذي ازدادت شعبيته على مرّ السنين. فقد أصبح رالي حائل نيسان الدولي من أهم الفعاليات الرياضية في السعودية والشرق الأوسط حيث يتبع أعلى المعايير العالمية في مجال السباق ونفتخر بالمشاركة فيه. فلطالما شاركت نيسان في الرالي ونتطلع لما ستحققه دورة هذا العام من نتائج.”

كانت نيسان على الدوام في طليعة رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، ورعايتها لرالي حائل نيسان الدولي الشهير على مدى السنوات السبع الماضية دليل على ذلك.