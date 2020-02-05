كيا تدشن سيارة سونيت الاختبارية تمهيدا لـ SUV صغيرة جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن سيارتي SUV اختباريتين في معرض نيودلهي للسيارات 2020 في الهند، الأولى هيا كيا سونيت التي تمهد لموديل SUV صغير إنتاجي عالمي والثانية هي سيلتوس X-Line، والتي تمهد لنسخة أكثر جراءة لموديل سيلتوس.

لنبدأ بسيارة سونيت الاختبارية، والتي صرحت كيا أنها ستمهد لموديل إنتاجي في النصف الثاني من 2020، بحجم أصغر من سيلتوس وطول أقل من 4 أمتار وتصميم خارجي عصري يشمل شبك أمامي “وجه النمر” وأبعاد رياضية للجسد ومصابيح خلفية واسعة مشابهة لكيا سبورتاج الحالية وجناح صغير على السقف.

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وبينما لم نر صور الداخلية، صرحت كيا أن سونيت ستوفر “أفضل مقصورة في مجالها من ناحية المساحة ومزايا أخرى”، بشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش ونظام ملاحة ونظام اوديو Bose الفاخر وجير يدوي ذكي.

وننتقل لسيارة كيا سيلتوس X-Line الاختبارية، والتي ستمهد لنسخة أكثر جراءة للتضاريس الوعرة من موديل سيلتوس، مع مقدمة أكثر شراسة وشبك أمامي جديد مع لمسات سوداء وبرتقالية في المصد الأمامي والخلفي.. ولم تكشف كيا بعد عن موعد طرح النسخة الجديدة في الأسواق.