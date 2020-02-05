شركة فورد الأمريكية تخطط لطرح فئة جديدة من طراز موستانج الرياضي

الأربعاء 5 فبراير 2020

تخطط شركة فورد الأمريكية لطرح فئة جديدة من طراز موستانج الرياضي بحلول عام 2022 وهو ما كشفه إعلان توظيف طلبت فورد من خلاله مهندس سيارات للانضمام لفريق عملها بالولايات المتحدة.



وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن الفئة الجديدة التي ستطرح من طراز موستانج عام 2022، ستكون مخصصة للبيع عام 2023.

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ونشر الموقع الأمريكي بيان طلب الوظيفة الذي ظهرت به هذه التفاصيل عن الطراز الجديد من موستانج، نقلا عن موقع LinkedIn، والذي اتضح من خلاله أن المهندس المطلوب للعمل سينضم لفريق عمل مصنع فورد بمدينة "ميتشجان".

كما كشف البيان عن أن الطراز الجديد الذي سيطرح يمثل الجيل الجديد من فئة S650 التابعة لطراز موستانج الرياضي، وسينضم المهندس المطلوب للعمل للفريق المكلف بتصنيعه وتطويره، وبالتحديد سيكون ضمن فريق عزل الإزعاج الناتج عن الهواء خارج السيارة، ومنع تسريب الهواء داخل السيارة أثناء سيرها في حالة غلق النوافذ.