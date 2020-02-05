سعر كاديلاك اسكاليد 2021 وموعد وصولها للخليج

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت كاديلاك عن اسكاليد 2021 الجديدة كلياً، أصبحنا نتسائل عن سعرها وموعد وصولها إلى دول الخليج.

وبالفعل، أعلنت صانعة السيارات الأمريكية الفاخرة في بيان صحفي أن الجيل الخامس من اسكاليد الجديدة سيصل إلى دول الخليج خلال الربع الثالث من العام الحالي، أي أنها ستتوفر لدى الوكلاء بين 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2020 كموديل 2021.

حالياً، لا تتوفر أية تفاصيل عن سعر اسكاليد 2021، لكن بما أن فئة الفخامة المميزة سعرها 375 ألف ريال، وفئة البلاتينوم سعرها 400 ألف ريال، وبعد احتساب الارتفاع المعتاد في الأسعار الذي يكون في حدود 10 آلاف ريال، فإن ذلك يعني أن الأسعار ستتراوح بين 385 و410 ألف ريال على التوالي لكلا الفئتين على الأقل.

لدى اسكاليد 2021 تصميم خارجي جديد كلياً بشبك أمامي مستقيم ومصابيح أمامية أفقية ونهارية رأسية ومصابيح خلفية رأسية ثلاثية الأبعاد وجنوط 22 بوصة.

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يذكر بأن الـ SUV الأمريكية الفاخرة كاملة الحجم تعتمد على محرك 6.2 لتر 8 أسطوانات قوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن متر وقير 10 سرعات.