اهم المعلومات عن كاديلاك اسكاليد 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك رسمياً عن اسكاليد 2021 الجديدة كلياً، وفيما يلي نلقي نظرة على أبرز المعلومات عنها 1- التصميم جديد كلياً بشبك أمامي مستقيم ومصابيح أمامية أفقية ونهارية رأسية ومصابيح خلفية رأسية ثلاثية الأبعاد وجنوط 22 بوصة. 2- مقصورة أفخم بجلود راقية وزخرفات خشبية ومعدنية أنيقة وإضاءة محيطية ونظام صوتي 19 أو 36 سماعة. 3- الشاشة ضخمة 38 بوصة 4K منقسمة على 3 شاشات لأداء مختلف المهام. 4- نظام ملاحة بالواقع المعزز يوجّهك عبر مساعد صوتي، ونظام رؤية ليلية بالأشعة الحمراء لإيضاح الرؤية. 5- مساحة الأمتعة تحسنت والأقدام بالصف الثالث زادت 40% بفضل المنصة الجديدة كلياً ونظام التعليق الخلفي المستقل. 6- نسخة كاديلاك ESV ذات قاعدة العجلات الطويلة أطول بمقدار 404 ملليمتر من الموديل القياسي. Advertisements 7- دعم القيادة شبه الذاتية بحيث تقود السيارة نفسها دون وضع يدك على المقود في بعض الحالات. 8- المحرك بنزين 6.2 لتر 8 أسطوانات 420 حصان و623 نيوتن متر ذو صمام متغير وتقنية التشغيل والإيقاف وإلغاء تنشيط الأسطوانات، أو يتوفر تيربو ديزل 3 لتر 6 أسطوانات 277 حصان وعزم 623 نيوتن متر بناقل حركة 10 سرعات. 9- نظام التعليق المتكيّف الجديد يدعم رفع وخفض هيكلة السيارة، كما يوجد قفل تفاضلي إلكتروني لتوفير أفضل جر للعجلات الخلفية على الطرق الوعرة. 10- ستصل كاديلاك اسكاليد 2021 إلى دول الخليج في الربع الثالث من 2020 بسعر يبدأ مما لا يقل عن 385 ألف ريال في السعودية.

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