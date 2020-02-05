مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة والتفاصيل الكاملة

تقنية شاشة OLED المنحنية الأولى من نوعها في صناعة السيارات

تقنية الصوت AKG الأولى من نوعها في صناعة السيارات

تقنية سوبر كروز المساعدة للسائق كخاصية متوفرة لأول مرة في هذه الفئة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك اليوم عن سيارة إسكاليد 2021 الجديدة كلياً، والتي تمت إعادة تصميمها بالكامل مع تقنيات جديدة رائدة تضيف بعداً جديداً إلى سيارة الدفع الرباعي الفاخرة.

ويعزز الجيل الخامس من كاديلاك إسكاليد، الرائدة في فئتها منذ أكثر من 20 عامًا، من تميز هذا الاسم المتألق في عالم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة من خلال إدراج تقنيات جديدة حصرية هي الأولى من نوعها في صناعة السيارات، بما في ذلك شاشة OLED منحنية، وأول نظام صوتي من نوع AKG وتقنية سوبر كروز الرائدة من كاديلاك.

وفي تعليق له، قال ستيف كارلايل، رئيس كاديلاك: “هناك شيء يميز قيادة سيارة إسكاليد، فهي تتمتع بحضور جريء وبتكنولوجيا حصرية تعزز المستوى الاستثنائي الذي لطالما تمتعت به، وتمنح سائقها شعورًا خاصًا في كل مرة يقودها”.

هذا وسيتم إطلاق إسكاليد 2021 في الربع الثالث من هذا العام في أمريكا الشمالية، وقد تم إعادة تصميمها بالكامل لتوفر ديناميكيات قيادة محسنة وقدرات أكبر سواء للركاب أو للحمولات.

وأضاف كارلايل: “ترتقي إسكاليد 2021 بريادتها لهذه الفئة من السيارات لتفتتح حقبة جديدة تمامًا، بما تتمتع به من ترقيات وتحسينات شاملة تغير تجربة القيادة بشكل جذري. وهي بذلك أكثر من مجرد سيارة إسكاليد جديدة، بل هي تجربة جديدة بكل ما للكلمة من معنى.”

قدرات هائلة لوضوح الرؤية وتصميم يلفت الانتباه

تقنية شاشة OLED المنحنية الأولى من نوعها في صناعة السيارات

نظام ملاحة بتقنية الواقع المعزز مع عرض حي ومباشر للكاميرا الأمامية

تصاميم خارجية وداخلية جريئة

تتميز إسكاليد 2021 بشاشة OLED منحنية وتقنيات كاميرا تم تطويرها لتعزيز قدرة السائق على الرؤية، كما تم تعزيز وتقوية تصميمها المميز بإضافة مستويات أخرى من دقة الصنع لتعزيز مظهرها الفريد في طرازات Sport وLuxury.

تقنية شاشة OLED المنحنية الأولى من نوعها في صناعة السيارات

توفر شاشات OLED المنحنية في سيارة إسكاليد، والتي تعد الأولى من نوعها في صناعة السيارات، مساحة عرض إجمالية يبلغ قطرها أكثر من 38 بوصة، مع ضعفي كثافة البكسل التي يوفرها تلفزيون بدقة 4K. وتتيح هذه التقنية توفير صور دقيقة بألوان متباينة مثالية فضلًا عن أوسع مجموعة ألوان في أي شاشة سيارة موجودة في الأسواق حاليًا.

ويتضمن نظام العرض ثلاث شاشات: الأولى شاشة لمس لوحة التحكم بقطر 7.2 بوصة موجودة إلى يسار السائق، والثانية شاشة لوحة العدادات بقطر 14.2 بوصة خلف المقود، والثالثة شاشة نظام المعلومات والترفيه بقطر 16.9 بوصة على يمين السائق. وتتميز تقنية OLED بشاشة رقيقة للغاية، ويوفر انحناءها وضوحًا ودقة أفضل للصور التي تعرضها.

كما تتميز هذه التقنية بألوان زاهية وجودة رؤية غير مسبوقة تلغي الحاجة إلى الغطاء الحاجب للإضاءة العاكسة المستخدم في العديد من الشاشات التقليدية في السيارات، مما يخلق بيئة أكثر إشراقًا وأقل ازدحامًا داخل مقصورة السيارة.

وتتضمن إسكاليد الجديدة العديد من الميزات المتطورة الأخرى التي تساعد في تعزيز الرؤية، بما في ذلك:

نظام ملاحة بتقنية الواقع المعزز ، جديد كليًا ومتوفر، يستخدم طريقة عرضٍ حية للشوارع مع إضافات لتبيان الاتجاهات.

نظام الرؤية المحيطية ، كميزة قياسية، يستخدم أربع كاميرات خارجية لتوفير رؤية تشبه رؤية محيطية للسيارة بدقة 2 ميجابكسل.

حزمة القطر المتكاملة Trailering Integration Package المتوفرة، والتي توفر ما يصل إلى تسعة وضعيات عرض للكاميرا (بما في ذلك خطوط توجيه للكاميرا الخلفية) لدعم عملية أسهل لربط المقطورة. وتتضمن الحزمة أيضًا وحدة تحكم مدمجة لفرامل المقطورة وتطبيق خاص بالقطر، يوفر مشاهد جانبية للمقطورة ومراقبة ضغط الإطارات ودرجة الحرارة وتنبيهًا بعرض أكثر اتساعًا للنقطة الجانبية العمياء.

مرآة الكاميرا الخلفية ، وهي ميزة متوفرة توفر عرضًا لمشهد الكاميرا الخلفية على شاشة المرآة الداخلية

الرؤية الليلية ، وهي ميزة متوفرة تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء لتعزيز الرؤية الأمامية، بما في ذلك الكشف عن المشاة والحيوانات الكبيرة، وعرضها على شاشة العدادات المركزية.

نظام ترفيه المقعد الخلفي الجديد، والذي يتضمن شاشتين تعملان باللمس بقطر 12.6 بوصة، مع نظام ملاحة وقدرات بث لتشغيل الألعاب والموسيقى والفيديو من خلال مداخل HDMI وUSB. ويمكن لهاتين الشاشتين أيضًا إظهار شاشة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لركاب المقاعد الخلفية استخدام الشاشتين لإرسال اقتراحات بالوجهات المقصودة إلى شاشة نظام الملاحة الأمامية، ليقوم عندها السائق بقبولها أو رفضها.

ميزة هامة: نظام ملاحة مدعوم بتقنية الواقع المعزز

نظام الملاحة المدعوم بتقنية الواقع المعزز هو ميزة جديدة كخاصية متوفرة، تأتي مع نظام منعطف بمنعطف في سيارة إسكاليد 2021. ويقوم هذا النظام بعرض صورة الشارع أمام السيارة بشكل حي ومباشر على شاشة العدادات المركزية مع مؤشرات الانعطاف وغيرها من المعلومات الخاصة بالاتجاهات. ويشمل هذا النظام ميزات مثل الإرشادات الصوتية الخاصة بالاتجاهات. وعلى سبيل المثال، تصدر الإرشادات الصوتية لجملة “انعطف يسارًا” عبر مكبرات الصوت الموجودة على يسار السائق للتشديد التركيز على تعليمات الملاحة، مع رفع مستوى الصوت عند الاقتراب من المنعطف.

تلفت الانتباه: حضور سيارة إسكاليد

تقول تيريز بينازو، مديرة التصميم الخارجي: “لطالما عبر مظهر إسكاليد عن قوة حضورها الجريء. وفي سياق تقديم تصميم جديد لهذه السيارة قمنا بتحديث هذا المظهر الملفت بما يناسب حقبة جديدة من تاريخ هذه السيارة، وأضفنا مستويات جديدة من التحسينات. وكان هدفنا منذ البداية بناء سيارة إسكاليد جديدة وواضحة المعالم يستطيع كل من يلمحها أن يميزها بسرعة على أنها إسكاليد، وعند التعمق فيها تكشف عن مزيد من التفاصيل الرائعة.”

وتحافظ سيارة إسكاليد على نمط الإضاءة العمودية الذي تشتهر به كاديلاك، لكن مع مصباح أمامي أفقي سلس التصميم يعزز من الشكل العريض الذي يوحي بالثقة. وتواصل هذه السيارة استخدام المصباح الخلفي الطولي والعمودي ولكن مع إضافة طبقات عميقة ثلاثية الأبعاد تنتهي بأخاديد مفصلة. وتعزز العجلات قياس 22 بوصة القياسية في هذه السيارة مظهرها الجريء المتوثب.

وتمتد التفاصيل الجديدة المضافة لتشمل تقديم طرازات جديدة وشبك أمامي مميز، حيث ستأتي إسكاليد لأول مرة بطراز Sport مع شبك أمامي أسود اللون وتفاصيل سوداء اللون للتصميم الخارجي. بينما تتمتع طرازات Luxury وPremium Luxury بتفاصيل لامعة، ويتربع على عرش فخامة هذه السيارة طراز Platinum الذي يتمتع بتفاصيل داخلية وخارجية فريدة من نوعها.

التصميم الداخلي

يستند التصميم الداخلي الجديد لسيارة إسكاليد إلى التصميم الداخلي لسيارة كاديلاك إسكالا، الذي تضمن شاشة OLED لأول مرة، وفتح آفاقًا جديدة مع أول طراز يتمتع بتصميم يعتمد على تشكيلة ألوان بيج جيديون ويسبر. وتستخدم هذه التصاميم الداخلية المتوفرة الراقية عالية الأداء أقمشة منسوجة حسب الطلب، مما يضيف مستوى جديد من الأناقة والرقي إلى مقصورة إسكاليد.

وفي تعليق له قال فِل كوسيرا، مدير التصميم الداخلي: “يدرك جميع العاملين في استوديو كاديلاك للتصميم أهمية تلبية توقعات ورغبات عملاء إسكاليد. وقد أتاح لنا هذا الأمر الوصول إلى مستويات أعمق وتفاصيل أدق تفوق ما كانت عليه إسكاليد من قبل”.

وتُعد شاشة OLED المنحنية الجديدة عنصر أساسيًا في التصميم الداخلي، مكّن المصممين من دمج البيئة الداخلية بأكملها وتخصيصها، بدلاً من استخدام شاشة مستطيلة قياسية في لوحة عدادات تقليدية. ونتيجة لذلك جاء شكل المقصورة متكامل تمامًا، ليمزج التكنولوجيا مع التفاصيل التصميمية الفاخرة بسلاسة بالغة.

وتتمتع السيارة بمزيج من أدوات التحكم الإلكترونية والمفاتيح المادية يوفر تشغيلًا سهلًا لميزاتها. وتتضمن شاشة OLED شاشة تحكم تعمل باللمس في الشاشة المركزية، في حين تتضمن المقصورة أيضًا وحدة تحكم دوارة كاملة الميزات، فضلًا عن وجود مفاتيح تحكم في المقود. وتشمل اللمسات الإضافية الأخرى شبكات من الفولاذ المقاوم للصدأ لمكبرات الصوت، عتبات الأبواب فاخرة، وإضاءة محيطة مع مجموعة واسعة من خيارات الألوان.

ويتميز التصميم الداخلي بأكثر من ثمانية خيارات للألوان والزخارف، تشمل تصميمات فريدة للمقاعد، مع أنماط ثقوب وبطانات مخصصة حسب الطلب.

ميزة هامة: أبواب سلسة الإغلاق

تعمل هذه الميزة المتوفرة من خلال محرك كهربائي يسحب كل باب إلى موضع الإطباق التام بعد إغلاقه على مزلاج ثانوي، مما يلغي الحاجة لصفق الباب بشدة.

سيارة ترهف السمع وتتمتع بصوت واضح وصافٍ

تكنولوجيا الصوت AKG الأولى من نوعها في صناعة السيارات، أبرزها نظام AKG Studio Reference الذي يتضمن 36 مكبر صوت

تقنية تحسين المحادثة باستخدام ميكروفونات ومكبرات صوت AKG تتيح لركاب المقاعد الأمامية والخلفية إجراء اتصالات بصوت واضح ونقي.

إرشادات صوتية بديهية لنظام الملاحة توفر معلومات حول المسافة والاتجاهات.

يخلق الصوت تجربة مميزة ويرفع من سوية أي تجربة قيادة. وقد تم استغلال هذا الأمر جيدًا في سيارة إسكاليد 2021 مع أنظمة AKG الصوتية الرائدة عالميًا.

تكنولوجيا الصوت AKG الأولى من نوعها في صناعة السيارات

دخلت أنظمة AKG الصوتية الرائدة عالميًا في مجال الميكروفونات وسماعات الرأس التي يستخدمها أهم الموسيقيين خلال تسجيل موسيقاهم في الاستوديوهات أو المسارح، إلى صناعة السيارات لأول مرة وحصريًا مع سيارات كاديلاك.

وقدمت نتيجة لذلك نظام AKG Studio Reference المتوفر في سيارة إسكاليد، مع 36 مكبر صوت مدعوم بثلاثة مضخمات صوت توفر 28 قناة، مما يوفر تجربة استماع صافية للغاية وغامرة أيضًا. ويتضمن نظام AKG Studio القياسي في إسكاليد 19 مكبر صوت، بما في ذلك مضخم صوت كبير متضمن، مدعوم بمضخم صوت يوفر 14 قناة.

أصل نظام AKG

تأسست شركة AKG في فيينا في عام 1947 على يد الفيزيائي الدكتور رودولف جوريكه والمهندس إرنست بلِس. وسرعان ما نمت الشركة لتصبح واحدة من أبرز الشركات في مجال تكنولوجيا الصوت.

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وعلاوة على تقديم صوت في غاية الوضوح، تتيح تقنية AKG ميزات متقدمة إضافية في سيارة إسكاليد، بما في ذلك:

يُنتج نظام Studio 3D Surround صوتًا عالي المستوى من خلال نظام صوت متعدد القنوات، مع مكبرات صوت تتوزع داخل السيارة بشكل استراتيجي تم ضبطها بدقة لتقديم صوت يشابه تجربة التواجد مع الفنان في استوديو التسجيل. وتساعد مكبرات الصوت الإضافية في مستوى الرأس على تقديم تجربة استماع غامرة محيطية.

تعزيز جودة المحادثة . يساعد هذا النظام على تحسين جودة الاتصالات داخل السيارة سواء لركاب المقاعد الأمامية أو الخلفية، حيث يتم التقاط أصواتهم بواسطة ميكروفونات متضمنة ويتم إعادة إنتاجها في المنطقة المحددة باستخدام النظام الذي يشتمل على 36 مكبر صوت.

صوت تعليمات نظام الملاحة . تبدو تعليمات الملاحة منعطف بمنعطف أكثر سهولة وبديهية من خلال الإرشادات الصوتية الواردة بشكل منفصل من السماعات اليسرى أو اليمنى في هذا النظام الصوتي، حيث تزداد قوة الصوت كلما اقترب السائق من المنعطف.

قدرة التحكم بقوة الصوت من قبل الراكب الأمامي . يمكن لراكب المقعد الأمامي تحديد تجربة الصوت الخاصة به وفق رغبته، وذلك من خلال إمكانية التحكم بمستوى الصوت المخصص لكل مقعد أمامي على حدة (متضمّن في نظام Studio Reference).

رشيقة رغم حجمها الكبير وسعتها الرحبة

تتضمن تقنية سوبر كروز، كسابقة في فئتها.

رحابة أوسع للجلوس في صفي المقاعد الثاني والثالث، ومساحة أكبر للحمولة.

ديناميات قيادة محسّنة مع نظام تعليق خلفي جديد مستقل، ويتوفر نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة، ونظام تعليق هوائي تكيفي، وترس تفاضلي محدود الانزلاق يتم التحكم به إلكترونيًا (eLSD).

يتكامل الأداء المفعم بالثقة لسيارة إسكاليد مع تقنيات متقدمة لهيكل السيارة، ومقصورة داخلية أكثر رحابة وتقنيات مساعدة للسائق رائدة في فئتها، توفر جميعها تجربة قيادة محسّنة.

نظام سوبر كروز

تدخل سيارة إسكاليد 2021 غمار مستقبل التنقل كأول سيارة دفع رباعي كاملة الحجم تتضمن نظام سوبر كروز، الذي يعد أفضل تقنية مساعدة للسائق في صناعة السيارات. ويتيح هذا النظام القيادة بدون استخدام اليدين على أكثر من 200,000 ميل من الطرق السريعة المتوافقة في كلٍّ من الولايات المتحدة وكندا، وذلك باستخدام بيانات خرائط LiDAR، ونظام تحديد المواقع العالمي عالي الدقة، وأحدث أنظمة تنبيه السائق، وشبكة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الرادارية.

وتتمتع إسكاليد 2021 بنظام سوبر كروز معزز، إلى جانب العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك تقنية تغيير حارة القيادة بشكل تلقائي. وتسمح هذه التقنية للسائق بتوجيه النظام لتغيير حارة قيادة واحدة باستخدام ضوء الانعطاف للإشارة إلى الاتجاه المطلوب.

ويساعد نظام تنبيه السائق في نظام سوبر كروز على إبقاء السائق منشغلًا بالقيادة عما سواها، وذلك من خلال الكشف عن مجريات الطريق وتنبيه السائق إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالطريق عندما يتطلب الأمر. وتعد تقنية تغيير حارة القيادة بشكل تلقائي أحدث وأهم إضافة في سلسلة تحديثات وظائف نظام سوبر كروز منذ تقديم نظام مساعدة السائق هذا لأول مرة في عام 2017.

وتشمل التحسينات التقنية الجديدة في نظام سوبر كروز أيضًا تقنية التعديل الديناميكي لحارة القيادة، حيث يمكن لسيارة إسكاليد أن تعدل موضعها قليلاً داخل حارة القيادة لتوفر مزيدًا من الراحة والطمأنينة للسائق عندما تمر بقربه سيارات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينبه نظام رسائل التنبيه الجديد في مركز المعلومات السائق عندما لا يتوفر نظام سوبر كروز في بعض الحالات.

مساحة أكبر لمزيد من الراحة

توفر سيارة إسكاليد 2021 مساحة أكبر للركاب والحمولة على حد سواء، إذ أتاحت البنية الجديدة وتقنيات الشاسيه الحديثة توسيع المساحة الداخلية بشكل كبير، مما وفر مساحة أكبر بنسبة 40% لأرجل ركاب صف المقاعد الثالث (34.9 بوصة/886 مم) وبنسبة 68% كحد أقصى لحيز الحمولة خلف صف المقاعد الثالث (25.5 قدم مكعب/722 لتر) في الطراز ذو الطول القياسي.

وتعود الزيادات الكبيرة في مساحة الركاب والحمولة بشكل رئيسي إلى قاعدة العجلات الأطول والطول الإجمالي للمركبة مقارنةً مع الطراز السابق، بالإضافة إلى نظام تعليق خلفي جديد مستقل، مما يتيح توفير أرضية داخلية أكثر انخفاضًا. ولا يؤدي هذا الأمر إلى تعزيز رحابة إسكاليد فقط، بل يوفر أيضًا المزيد من الراحة من خلال إتاحة وصول الركاب بسهولة أكبر إلى صفي المقاعد الثاني والثالث، وكذلك يوفر وضعية جلوس مريحة أكثر لركاب صف المقاعد الثالث.

وتزيد مساحة الأرجل في صف المقاعد الثالث بأكثر من 10 بوصات، مما يجعل هذا السيارة تتمتع بصف مقاعد ثالث هو من بين الأكثر رحابة في فئتها، في حين تتيح الأرضية المنخفضة وطول السيارة المعزز زيادة في حيز الحمولة.

وحول هذا الأمر يقول تيم هيريك، نائب الرئيس لبرامج المنتجات العالمية في كاديلاك: “يتيح الهيكل الجديد لسيارة إسكاليد تحقيق مجموعة مميزة من المكاسب للسائق والركاب، إذ قمنا بزيادة مساحة الركاب بشكل كبير، وتعزيز حيز الحمولة أيضًا. كما قمنا في الوقت نفسه بإدخال تحسينات كبيرة على كلٍّ من جودة القيادة وأداء التعامل مع السيارة.”

دقة معزولة

تم تزويد إسكاليد الأكثر رحابة على الإطلاق بتقنيات جديدة ومحسّنة للهيكل، تهدف إلى توفير تجربة قيادة دقيقة وعالية الاستجابة تتميز بمستوى عزلٍ استثنائيٍ عن الطريق. وتشمل العناصر التي تساهم بتعزيز مستويات العزل في هذه السيارة:

نظام تعليق خلفي مستقل جديد كليًا يعمل على تغيير ديناميكيات القيادة في سيارة إسكاليد بشكل جذري، إذ يتيح لكل عجلة خلفية التعامل مع ظروف الطريق بشكل منفصل لتحسين جودة الركوب وتعزيز مستوى استجابة التوجيه وقدرة تحكم السائق.

نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة الرائد من كاديلاك ، والذي يعد أسرع تقنية تعليق في العالم. ويستخدم هذا النظام أجهزة استشعار تقرأ الطريق بشكل مستمر وتعمل على تغيير معدل تخميد الصدمات على الفور تقريبًا. ويتفاعل هذا النظام بشكل أسرع بكثير من نظام امتصاص الصدمات القائم على الكمبيوتر، مما يقلل الحركة العمودية لجسم السيارة، والتفاف الجسم والاهتزازات المرتبطة غالبًا بقيادة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

نظام تعليق هوائي تكيفي جديد متوفر كنظام جديد يتضمن نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة. ويوفر هذا النظام ضبطًا تلقائيًا لمستوى حمولة السيارة ويقوم برفع مستوى الركوب بشكل مستمر عند جميع العجلات الأربع. وعند القيادة على الطرق السريعة، يقوم النظام تلقائيًا بخفض ارتفاع الركوب لتحسين الديناميكا الهوائية، كما يمكن للسائق من خلال اختيار ضبط محدد تقليل مستوى التعليق بواقع 2 بوصة (51 مم) لتسهيل عملية دخول وخروج الركاب عندما تكون السيارة مركونة. ويمكن للسائق أيضًا رفع جسم السيارة للحصول على خلوص أرضي إضافي عند القيادة على الطرق الوعرة.

ترس تفاضلي محدود الانزلاق يتم التحكم به إلكترونيًا (eLSD) ، متوفر، يتيح قدرة جرٍّ أكثر دقة ومشاركة لطاقة العجلات الخلفية. ويوفر القابض المتغير على الدوام لهذا الترس توزيع عزم دوران على العجلات مع أقصى قدر ممكن من قوة الجر، بما في ذلك عند المنعطفات وخلال ظروف الطرق المبتلة.

وتوفر مجموعة أنظمة التعليق هذه المتوفرة والفريدة من نوعها، من التحكم المغناطيسي بالقيادة ونظام التعليق الهوائي التكيفي والترس التفاضلي eLSD، قدرة تحكم استثنائية بجسم السيارة، مما يوفر لها رشاقة ملحوظة مقارنة بحجمها الكبير. وجدير بالذكر أن قدرة الدفع الرباعي متوفرة في جميع طرازات هذه السيارة.

ميزة هامة: تفكير مستقل

يتكون نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات الجديد في سيارة إسكاليد من ثلاثة أذرع جانبية، وذراع كبيرة طولية، ونوابض لولبية وقضيب موازنة قوي، وتتيح جميع هذه المكونات تعزيز خصائص الركوب والعزل التي تميز عادةً المركبات الأصغر حجماً، ولكنها عادة ما تكون مقيّدة ومحدودة في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة كاملة الحجم بسبب متطلبات توفير القدرة الفائقة.

قوة قادرة على تلبية احتياجات التنقل

لا يزال الأداء الذي يبعث على الثقة يمثل السمة الرئيسية التي تميز سيارة إسكاليد 2021، التي تأتي بشكل قياسي مع محرك V-8 جديد سعة 6.2 لتر. ومع توقيت الصمام المتغير ونظام إيقاف/تشغيل وتقنيات إدارة الوقود الديناميكية، فإن هذا المحرك الجبار يوازن بين أدائه القوي منتجًا قوة تصل إلى 420 حصان (313 كيلو واط) وكفاءة في استهلاك الوقود قياساً لحجمه وقوته.

ولأول مرة على الإطلاق يتم تزويد إسكاليد بمحرك ديزل تيربو متوفر سعة 3.0 لتر، تم تصميمه لإنتاج عزم دوران قوي عبر نطاق القوة، لتقديم أداء موثوق وقدرة قطر مميزة. وفي واقع الأمر ينتج هذا المحرك عزم دوران يبلغ 460 رطلاً للقدم (623 نيوتن للمتر) عند الذروة يماثل عزم الدوران الذي ينتجه محرك V-8 سعة 6.2 لتر.

ويقترن كلا المحركين مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـِ 10 سرعات مع نظام التحكم الإلكتروني بتغيير السرعة، وحزمة القطر القياسية في جميع طرازات هذه السيارة. وتوفر السيارة تجربة قطر محسنة من خلال حزمة القطر المتكاملة Trailering Integration Package المتوفرة.

تصل إلى الأسواق خلال الصيف المقبل

سيتم طرح سيارة إسكاليد 2021 الجديدة كليًا للبيع في أواخر عام 2020 في أسواق أمريكا الشمالية، بينما ستتوفر في مناطق أخرى في أوقات لاحقة. ويتم تصنيع هذه السيارة في منشأة التجميع التابع لشركة جنرال موتورز في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، والتي شهدت استثمارات بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2015. ويعمل في منشأة أرلينغتون نحو 4,800 من الموظفين الثابتين والعاملين بنظام الساعات، وتمت ترقية المنشأة مؤخرًا بإضافة قسم طلاء جديد، وقسم خاص بهياكل السيارات، فضلًا عن إدخال تحسينات إضافية على خطوط التجميع لدعم إنتاج سيارات الدفع الرباعي الجديدة.