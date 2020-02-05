هل مخالفات المرور لها علاقة بقرار إلغاء إيقاف الخدمات؟ وزير العدل يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الدكتور وليد الصمعاني “وزير العدل” خلال مقابلة على قناة “روتانا خليجية”، أن المخالفات المرورية لها أنظمة جزائية أخرى بعيداً عن قرار إلغاء إيقاف الخدمات، مبيناً أن محاكم التنفيذ تختص بالحقوق المدنية والتجارية.

وجاء ذلك رداً منه على سؤال الإعلامي “عبدالله المديفر”، حول إمكانية شمول قرار إلغاء إيقاف الخدمات المخالفات المرورية؛ حيث قال الوزير: “المرور مختلف ونحن نتكلم عن الشق المالي وليس الجزائي، والمخالفات تتبع الشق الجزائي وبالتالي فهي خارج القرار”.