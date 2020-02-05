كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كليا تكشف نفسها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت كاديلاك الستار عن اسكاليد 2021 الجديدة كليا، بمستويات فخامة أعلى بكثير وتصميم مختلف عن الجيل السابق، مع الاستفادة من التحسينات الأخيرة التي حصلت عليها شيفروليه تاهو وجمس يوكون 2021.

تصميم خارجي جديد كليا

يتمتع الجيل الخامس من اسكاليد بتصميم جديد أهدأ نوعا ما من الجيل السابق، بشبك أمامي مستقيم ومصابيح أمامية أفقية وأخرى نهارية رأسية كما اعتدنا عليه من كاديلاك مع مصابيح خلفية رأسية بـ “طبقات عميقة ثلاثية الأبعاد” حسب وصف الشركة، كما تأتي السيارة بجنوط 22 إنش قياسي، بينما نسخة “سبورت” ستتميز بشبك أمامي أسود ولمسات سوداء أخرى في مختلف أنحاء الخارجية.

داخلية فاخرة متطورة

في المقصورة نرد مقود جلدي وشاشة OLED منحنية 38 إنش بضعف كثافة البيكسل مقارنة بشاشات 4K التلفازية.. وبينما تتفاخر كاديلاك بأنها أكبر شاشة داخلية في صناعة السيارات، إلا أنها في الواقع مجزأة لعدة شاشات أصغر، منهم شاشة 14.2 إنش رقمية للوحة العدادات وأخرى 16.9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وثالثة 7.2 إنش لمركز معلومات السائق على يسار المقود.

كما تأتي اسكاليد بنظام ملاحة جديد بتقنية الواقع المعزز، مع خاصية صوتية تقوم بإخبار السائق بالانعطاف يمينا عبر مكبرات الصوت على يمين السائق والعكس في الانعطاف لليسار.. ونستمر مع التقنيات المتطورة للـ SUV التي تشمل نظام رؤية ليلية يستخدم الأشعة تحت الحمراء لتوضيح الرؤية ورصد المشاة والحيوانات الكبيرة.

Advertisements

بالنسبة لخيارات الداخلية فتشمل نظام معلومات ترفيهية خلفي بشاشتين لمسيتين 12.6 إنش، مع إمكانية استخدامهم للألعاب والموسيقى والفيديوهات المختلفة مع منافذ HDMI و USB.. وتتمتع المقصورة بجلود فاخرة وزخرفات خشبية ومعدنية أنيقة وإضاءة محيطية وثمانية ألوان مختلفة ونظام اوديو جديد بـ 19 مكبر صوت، مع توفر نظام اختياري بـ 36 مكبر صوت.

سوبركروز والقيادة نصف الذاتية

كما ستحصل اسكاليد 2021 على نظام “سوبركروز” الأكثر تطورا لكاديلاك للقيادة نصف الذاتية بدون وضع اليدين على المقود بفضل تقنيات GPS بالغة الدقة وخرائط ضوئية ونظام متطور لمتابعة حالة السائق وتنبيهه وعدد كبير من الكاميرات وأجهزة الرادار، ولكن النظام سيقتصر على كندا والولايات المتحدة للوقت الحالي.

المحركات

ستتوفر اسكاليد بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 623 نيوتن.متر، مع توفر محرك تيربو ديزل سعة 3.0 لتر الجديد بستة سلندر وجير اوتوماتيكي 10 سرعات وقوة 277 حصان وعزم دوران 623 نيوتن.متر.. وقد وعدت كاديلاك بتجربة قيادة “محسنة بقوة” مع استجابة أفضل وتحكم أكثر سلاسة بفضل نظام التعليق الخلفي المستقل، بالإضافة إلى نظام التحكم المغناطيسي الجديد لضمان راحة الركاب أثناء الحركة.

وستنطلق كاديلاك اسكاليد 2021 في الربع الثالث من العام الجاري مع الإعلان عن الأسعار في الأشهر القادمة.