مرسيدس تطرح مايباخ SUV بمحرك تيربو

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز، عن طراز جديد من سيارتها مرسيدس مايباخ SUV بمحرك V8 بسعة 4 لتر مع شاحن تيربو يخرج قوة 550 حصان، وتم تطوير هذا المحرك خصيصًا من أجل طراز مايباخ مايباخ suv ، ويعززه محرك كهربائي EQ Boost بقوة 48 فولت يضيف 22 حصانا مع 250 نيوتن. متر من العزم.

يستطيع محرك السيارة maybach gls 600 تحريكها من الثبات إلى سرعة 100 كم/ ساعة

خلال 4.9 ثانية فقط على الرغم من أن وزن السيارة يبلغ 2.78 طن ، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تم تحديدها إلكترونيًا عند 250 كم/ ساعة، ويبلغ معدل استهلاك المحرك للوقود بشكل مختلط 11.7 لتر/ 100 كم.

من حيث التصميم الخارجي حصلت maybach gls 600 على شبكة تهوية مايباخ التي تتكون من شرائح عمودية من الكروم، والذي يتواجد أيضًا

حول النوافذ والعمود B مع العتب الجانبي، العجلات تأتي من قياس 22 بوصة مع خيار من 23 بوصة، ويحيط الكروم أيضًا بمخارج العادم في الخلف مع مشتت الهواء، وتم وضع الشعار الفاخر على العمود D في الخلف.

أما العنصر الأكثر فخامة من وجهة نظري في السيارة maybach gls 600 فهو اعتماد لونين للهيكل الخارجي، واللذان يمكن اختيارهما من بين 8 خيارات مختلفة، ومن الإضافات المميزة أيضًا عتب خاص لدخول المقصورة يخرج من مخبأه بشكل كهربائي لصعود الركاب مع أسطح من المطاط والألومنيوم المؤكسد ومضاءة في الظلام لتسهيل عملية الركوب دون أي ضرر.