"هيونداي موتور أمريكا" تكشف عن مبيعات شهر يناير الماضي

تمكنت شركة صناعة السيارات هيونداي موتور أمريكا، من بيع 42.744 وحدة، خلال شهر يناير الماضي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بشهر يناير 2019، جاء ذلك وفقا لما

نشره موقع الشركة الرسمي.

وكانت نتيجة مبيعات شهر يناير، هي المرة السادسة عشرة في الأشهر الـ18 الماضية، التي حققت

فيها هيونداي زيادة في إجمالي مبيعات السيارات.

ونمت مبيعات التجزئة لشركة هيونداي، بنسبة 22% في يناير، حيث قادت مكاسب التجزئة لسيارة "توكسون" بزيادة 61%، و"كونا" بزيادة 3% وأكثر من 5000 وحدة بيع بالتجزئة لطراز "باليسايد".