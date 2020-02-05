شاهد.. أول صورة لسيارة كاديلاك "اسكاليد 2021"

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة صناعة السيارات كاديلاك عن صورة تشويقية لسيارتها اسكاليد 2021، والتي توضح الشبك الأمامي البارز والمحاط بمصابيح أمامية نحيفة ومصابيح نهارية LED رأسية. أما المقصورة الداخلية فزودت بشاشة 38 بوصة، تنقسم لعدة شاشات أصغر، للوحة العدادات الرقمية ونظام المعلومات الترفيهية ومركز معلومات السيارة. Advertisements وستنطلق اسكاليد الجديدة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 621 نيوتن.متر، مع نسخة أعلى أداء بنفس محرك V8 المستخدم في شيفروليه كمارو ZL1 بقوة 650 حصان وعزم دوران 881 نيوتن.متر.

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