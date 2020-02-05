رولزرويس جوست 2021 تبدو جاهزة للكشف الرسمي عنها

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الخليج ٣٦٥ نت – ها هي رولز رويس جوست تظهر على الطريق من جديد في عدد من الصور التجسسية، وهذه المرة تمتلك تمويهات رقيقة لأخفاء الجسد، إلا أن هيكلتها تظهر كأنها جاهزة للإنتاج، ويشبه التصميم العام تصميم جوست الحالي، ولكن بخطوط أكثر نعومة قليلاً.
في الأمام سيصبح الشبك الأمامي أكبر، وهو أمر طبيعي في هذه الأيام لمنتج من مجموعة بي ام دبليو، وهناك أيضاً مصابيح LED أمامية ضيقة، ويمتد المصد بعرض السيارة وهناك مستشعر كبير في الوسط لأنظمة مساعدة السائق، كما يبدو الزجاج الأمامي أكثر انحداراً، ونفس الأمر على عمود C، وهذا يخلق جمالية أكثر أناقة للموديل الجديد.
لم نحصل على نظرة جيدة على المصابيح الخلفية والعوادم المزدوجة بتصميم شبه منحرف، وفي الداخل، تحتوي جوست على أجهزة قياس رقمية بها حلقات كروم، وهناك أزرار على عجلة القيادة، بالإضافة إلى شاشة نظام ترفيهي أكبر أعلى الكونسول الوسطي، وهناك الكثير من الأزرار المعدنية أيضاً في الكونسول الوسطي، ومن المتوقع أن تقدم السيارة مستويات رائعة من الفخامة في مواد المقصورة أيضاً.
يذكر أن جوست الجديدة تمتلك منصة ‘Architecture of Luxury، والتي تُستخدم أيضاً في فانتوم وكولينان، ولا يزال محرك جوست مجهولاً، ولكن قد يكون المحرك هو V12 مزدوج التيربو الشهير للعلامة التجارية، وهناك شائعات عن إصدار كهربائي متاح، وستظهر السيارة هذا العام كموديل 2021.
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