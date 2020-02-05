فيروس كورونا يتسبب بإيقاف إنتاج سيارات هيونداي في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – تخطط هيونداي لتعليق الإنتاج في كوريا الجنوبية حيث تعطل إمدادها بالقطع اللازمة بسبب تفشي فيروس كورونا، والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية هي أكبر قاعدة لتصنيع سيارات هيونداي، حيث تدير شركة صناعة السيارات ما مجموعه سبعة مصانع، وتوقف الإنتاج سيأتي بسبب النقص في عدد الأسلاك التي تأتي في الغالب من الصين، حسب Autonews Europe.

قال اثنان من الموردين المتأثرين بتفشي الفيروس، Kyungshin وYura Corporation، إنهم يحاولون زيادة الإنتاج في كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا من أجل تعويض ما يحدث في الصين، حيث قال مسؤول في Kyungshin لرويترز إنهم في حالة طوارئ، وفي الوقت نفسه، صرح كبير باحثي المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة، لي هانج كو، بأن كلاً من هيونداي وكيا قد يتأثران أكثر لأنهما يميلان إلى استيراد أجزاء من الصين أكثر من بقية شركات صناعة السيارات في العالم.

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يذكر أنه في العام الماضي، استوردت كوريا الجنوبية قطع غيار سيارات بقيمة 1.56 مليار دولار من الصين، مقارنة بـ 1.47 مليار دولار في 2018.

في النهاية، يجدر بالذكر أيضاً أن العديد من شركات صناعة السيارات أوقفت إنتاج سياراتها في الصين هذا الأسبوع وفقاً للإرشادات الحكومية، وتشمل القائمة كل من تيسلا وفورد ومجموعة PSA ونيسان وهوندا، في حين تسبب فيروس كورونا في مقتل أكثر من 420 شخص وانتشر في حوالي عشرين دولة.