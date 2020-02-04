سيارات اودي تبدأ بالتواصل مع إشارات المرور في ألمانيا!

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت سيارات اودي الجديدة بالتواصل مباشرة مع إشارات المرور في المدينة الألمانية Düsseldorf لمساعدة السائقين في اللحاق بالإشارات الخضراء وتفادي الحمراء.

نظام “معلومات إشارات المرور” الجديد لاودي يلعب دورين رئيسين، الأول هو توضيح السرعة اللازمة لتفادي الإشارات الحمراء أثناء القيادة، والدور الثاني هو حساب الوقت المتبقي على تحول الإشارة إلى الأخضر.

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النظام أحيانا سيخبر السائق بالإسراع للحاق بإشارة خضراء وأحيانا بالتباطؤ حتى يصل للتقاطع في الوقت المناسب لتحول الإشارة من الأحمر إلى الأخضر حتى لا ينتظر طويلا، وتأمل اودي أن النظام سيساعد في تخفيف الزحام داخل المدن وتحسين مستويات السلامة والراحة للسائقين.

جميع موديلات اودي المنطلقة منذ منتصف 2019 تأتي بتقنية معلومات إشارات المرور ولكن تفعيلها مقتصر على بعض المدن حاليا مع استمرار اودي في مرحلة التجارب قبل تطبيقها بشكل أوسع.