“بالفيديو” دودج دورانجو SRT هيلكات تستعد لتدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن دودج شوقت لنسخة دورانجو SRT هيلكات عالية الأداء في فيديو جديد يوضح الموديلات الرياضية الرائدة في مجال الشركة، كما يذكر مشاركة دودج في فيلم السرعة والغضب 9.

فان ديزل بنفسه تحدث في الفيديو عن موديلات دودج كما رأينا عدة مشاهد من فيلمه الأخير ضمن سلسلة السرعة والغضب، وبالكاد نرى هيلكات جديدة تظهر بشكل عابر، ومن الواضح أنها دورانجو SRT هيلكات.. انتبهوا للثانية 18 في الفيديو.

نرى صورة لدورانجو بشعار هيلكات ثم رأيناها مجددا بفتحات تهوية كبيرة على غطاء المحرك مثل موديلات هيلكات الأخرى ودورانجو SRT الحالية.

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محرك هيلكات V8 سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر ساهم في عودة الاهتمام بموديلات تشالنجر وتشارجر، بفضل أدائه الممتاز وقوة 707 حصان، مع ارتفاع المعدل إلى 797 حصان في نسخة تشالنجر ريداي وإلى 840 حصان في نسخة ديمون.