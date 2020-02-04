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الخليج ٣٦٥ نت – عندما كشفت شيفروليه عن كورفيت C8 موديل 2020، صرحت الشركة آنذاك عن بدء الإنتاج في نهاية 2019، ولكن أدت إضرابات عمالية لتأخر التصنيع بحوالي ثلاثة أشهر.
والآن أخيرا بدأت أولى نماذج كورفيت ستيغراي الجديدة بالخروج من مصنع Bowling Green في ولاية كنتاكي الأمريكية، ويُذكر أن مجمع السيارات ريك كيندريك اشترى أول سيارة على الإطلاق في مزاد بـ 3 مليون دولار (11.25 مليون ريال).
وقد صرحت شيفروليه أن السيارة ستصل للوكالات بحلول نهاية فبراير مع بيع جميع النسخ بالفعل منذ أشهر، ونتوقع ظهورهم مجددا بأسعار أغلى بكثير في السوق المستعمل.
كما كشفت الشركة عن فيديو ترويجي يوضح عملية تطوير السيارة وكيف أنها “ثورية” بفضل الانتقال لمحرك وسطي، وتعتمد ستيغراي الجديدة على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 495 حصان وعزم دوران 637 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي مزدوج بثمان سرعات، وتتسارع السيارة إلى 96 كم\س في 2.9 ثانية بأسعار رسمية تبدأ من 60,000 دولار (225,000 ريال).
كانت هذه تفاصيل خبر “رسمياً” بدء إنتاج كورفيت ستينغراي 2020 تمهيداً لوصولها إلى الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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