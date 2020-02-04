اخبار السيارات

ننشر القائمة السعرية الكاملة لطرازات مرسيدس في مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة مرسيدس - بنز ايجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المتوافرة بالسوق المصرية.

وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار جميع فئات العلامة الألمانية الخاصة بشهر فبراير:

فئة A -CLASS

A180 SALOON PREMIUM  بسعر 570 ألف
A200 SALOON PROGRESSIVE بسعر 684 ألف
A200 SALOON LUXUARY  بسعر 750 ألف

فئة B-CLASS

B 180 SPORTS TOURER PREMIUM بسعر  584 ألف
B 180 SPORTS TOURER PROGRESSIVE بسعر  665 ألف

الفئة CLA- CLASS

CLA 180 COUPE PROGRESSIVE  بسعر  715 ألف
CLA 200 COUPE LUXUARY  بسعر 815 ألف

 الفئة GLA-CLASS

GLA 200 SUV URBAN  بسعر 745  ألف

الفئة C- CLASS

Advertisements

C 180 AVANTGARDE بسعر  830 ألف
C200 EXCLUSIVE بسعر 970  ألف

C300 AMG ARTRCO بسعر  مليون و100 ألف

C300 AMG LEATHER بسعر مليون و130 ألف

C300 COUPE  بسعر مليون و235 ألف

C300 CABRIOLET بسعر مليون و275 ألف

الفئة GLC- CLASS

GLC 200 SUV AMG ARTICO بسعر مليون و360 ألف
GLC 200 COUPE AMG ARTICO بسعر مليون و455 ألف
GLC 200 COUPE AMG LEATHER بسعر مليون و495 ألف

الفئة E- CLASS

E200 SALOON AVANTGARDE بسعر مليون و280 ألف
E200 SALOON EXCLUSIVE بسعر مليون و495 ألف
E300 SALOON AMG بسعر مليون و565 ألف

الفئة GLS-CLASS

GLS 350 COUPE AMG بسعر مليون و965 ألف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر القائمة السعرية الكاملة لطرازات مرسيدس في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا