ننشر القائمة السعرية الكاملة لطرازات مرسيدس في مصر

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة مرسيدس - بنز ايجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المتوافرة بالسوق المصرية.
وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار جميع فئات العلامة الألمانية الخاصة بشهر فبراير:
فئة A -CLASS
A180 SALOON PREMIUM بسعر 570 ألف
A200 SALOON PROGRESSIVE بسعر 684 ألف
A200 SALOON LUXUARY بسعر 750 ألف
فئة B-CLASS
B 180 SPORTS TOURER PREMIUM بسعر 584 ألف
B 180 SPORTS TOURER PROGRESSIVE بسعر 665 ألف
الفئة CLA- CLASS
CLA 180 COUPE PROGRESSIVE بسعر 715 ألف
CLA 200 COUPE LUXUARY بسعر 815 ألف
الفئة GLA-CLASS
GLA 200 SUV URBAN بسعر 745 ألف
الفئة C- CLASS
C 180 AVANTGARDE بسعر 830 ألف
C200 EXCLUSIVE بسعر 970 ألف
C300 AMG ARTRCO بسعر مليون و100 ألف
C300 AMG LEATHER بسعر مليون و130 ألف
C300 COUPE بسعر مليون و235 ألف
C300 CABRIOLET بسعر مليون و275 ألف
الفئة GLC- CLASS
GLC 200 SUV AMG ARTICO بسعر مليون و360 ألف
GLC 200 COUPE AMG ARTICO بسعر مليون و455 ألف
GLC 200 COUPE AMG LEATHER بسعر مليون و495 ألف
الفئة E- CLASS
E200 SALOON AVANTGARDE بسعر مليون و280 ألف
E200 SALOON EXCLUSIVE بسعر مليون و495 ألف
E300 SALOON AMG بسعر مليون و565 ألف
الفئة GLS-CLASS
GLS 350 COUPE AMG بسعر مليون و965 ألف
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