ننشر القائمة السعرية الكاملة لطرازات مرسيدس في مصر

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة مرسيدس - بنز ايجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المتوافرة بالسوق المصرية. وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار جميع فئات العلامة الألمانية الخاصة بشهر فبراير: فئة A -CLASS A180 SALOON PREMIUM بسعر 570 ألف

A200 SALOON PROGRESSIVE بسعر 684 ألف

A200 SALOON LUXUARY بسعر 750 ألف فئة B-CLASS B 180 SPORTS TOURER PREMIUM بسعر 584 ألف

B 180 SPORTS TOURER PROGRESSIVE بسعر 665 ألف الفئة CLA- CLASS CLA 180 COUPE PROGRESSIVE بسعر 715 ألف

CLA 200 COUPE LUXUARY بسعر 815 ألف الفئة GLA-CLASS GLA 200 SUV URBAN بسعر 745 ألف الفئة C- CLASS Advertisements C 180 AVANTGARDE بسعر 830 ألف

C200 EXCLUSIVE بسعر 970 ألف C300 AMG ARTRCO بسعر مليون و100 ألف C300 AMG LEATHER بسعر مليون و130 ألف C300 COUPE بسعر مليون و235 ألف C300 CABRIOLET بسعر مليون و275 ألف الفئة GLC- CLASS GLC 200 SUV AMG ARTICO بسعر مليون و360 ألف

GLC 200 COUPE AMG ARTICO بسعر مليون و455 ألف

GLC 200 COUPE AMG LEATHER بسعر مليون و495 ألف الفئة E- CLASS E200 SALOON AVANTGARDE بسعر مليون و280 ألف

E200 SALOON EXCLUSIVE بسعر مليون و495 ألف

E300 SALOON AMG بسعر مليون و565 ألف الفئة GLS-CLASS GLS 350 COUPE AMG بسعر مليون و965 ألف

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