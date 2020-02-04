“بالفيديو” فورد تخزن دجاج وجمبري بالحقيبة الأمامية لسيارتها موستنج ماخ اي!

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت فورد فيديو ترويجي لموستنج ماخ اي كروس اوفر الكهربائية، مع التركيز خاصة على صندوق أمتعة ماخ اي وعمليته.

على العكس من السيارات البترولية، والتي تضع محركها عادة في الأمام، قامت ماخ اي بتحويل المنطقة الأمامية لصندوق أمتعة، وهي ليست فكرة جديدة بين السيارات الكهربائية ولكن ما يميز ماخ اي أن فورد صممت الصندوق الأمامي بشكل يسمح بغسله وتسريب المياه منه بسهولة.

لتوضيح عملية الصندوق الأمامي، نشرت فورد صور لاستخدامه لتخزين المشروبات الباردة وقطع الدجاج وغيرها من المأكولات، مع إمكانية ملء الصندوق بالثلج للحفاظ على جودة الطعام والمشروبات ثم تسريب المياه عبر فتحات مخصصة.