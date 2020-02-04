إلغاء الضوضاء النشط في جينيسيس GV80: أول نظام من نوعه بالعالم

الخليج ٣٦٥ نت – جعلت التطورات التقنية الحديثة السيارات أكثر هدوءً لذا أصبحت ضوضاء الطرق أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، ولكن يبدو أن هيونداي وهارمان لديهما شيء يفعلانه حيال ذلك، حيث تعاونتا لتطوير ما يسمونه “أول نظام نشط لإلغاء ضوضاء الطريق لسيارة إنتاجية” حيث يتفاخر النظام بحده من الضوضاء بنسبة 50% تقريباً، وقد تم تركيبه بالفعل في سيارة جينيسيس GV80 وهي أول SUV من العلامة التجارية الفاخرة.

يُطلق على النظام الجديد RANC اختصاراً، ويقوم بإلغاء الضوضاء الغير مرغوب فيها عن طريق إصدار الموجات الصوتية في الوقت الفعلي، حيث تقوم المستشعرات الموضوعة على طول الهيكل ونظام تعليق GV80 بإرسال البيانات إلى معالج نظام RANC، والذي بدوره يتنبأ بالضوضاء المنقولة إلى المقصورة ويولد موجات صوتية مضادة للضوضاء في زمن يصل إلى مللي ثانية، وبالتالي يعزل ركابها عن البيئة الخارجية بكفاءة كبيرة، كما تتميز السيارة أيضاً بميكروفونات تراقب أداء النظام في كل مقعد لضمان رحلة ممتعة.

Advertisements

يذكر أن جينيسيس كشفت عن GV80 قبل أسبوعين في كوريا، وهي SUV فاخرة متوسطة الحجم لمنافسة كل من أودي Q7 وبي ام دبليو X5 ومرسيدس بنز GLE، وتتميز هذه السيارة بطابع عصري في كل مكان بالإضافة إلى تصميم بسيط للمقصورة مع كونسول وسطي مرتفع ونظام ترفيهي مستقل وعجلة قيادة ثنائية والكثير من المواد الفاخرة.

من المتوقع أن تستمد سيارة جينيسيس قوتها من محرك بنزين توربو سعة 2.5 لتر بقوة 300 حصان، إلى جانب محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر بقوة أكبر من 370 حصان، وفي كوريا سيكون هناك أيضاً محرك توربو سعة 3 لتر بقوة 274 حصان، وستتوفر بنظام دفع خلفي قياسي لكن يمكن للمشترين أيضاً الحصول على نظام دفع كلي اختياري.