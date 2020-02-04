هذا ما يحدث إذا زودت سيارتك بالديزل بدلاً من البنزين

الخليج ٣٦٥ نت – من الأخطاء الشهيرة التي قد يرتكبها بعض قائدي السيارات هي تزويد خزان الوقود ببنزين 95 بدلاً من بنزين 91 أو العكس، بالطبع هذا الخطأ لن يكون له تأثير كبير على محرك السيارة، لكن ماذا لو تم تزويد الخزان بالديزل بدلاً من البنزين ماذا سيحدث؟

تعد هذه المشكلة من الأخطاء الشائعة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، بل إن بريطانيا على سبيل المثال تسجل الإحصائيات لديها وقوع هذه المشكلة لعدد يصل إلى 150 ألف شخص سنويا، وهو ما يعدُّ خطئاً مضراً للغاية.

في البداية يجب أن نعرف أن المكونات الكيميائية في البنزين تختلف عن الديزل، حيث تتم إضافة مواد كيميائية للبنزين تمنعه من الاحتراق ذاتياً، ولذلك تحمل محركات البنزين شرارات إشعال لبدء عملية حرق الوقود.



أما الديزل، فإنه يكون قابل للاشتعال ذاتياً في حال تعرضه لضغط كبير، كما يتميز الديزل بالكثافة العالية، لذا فإنه في حال التزود بالديزل بالخطأ فإنه يتسبب في سد مجرى حواقن الوقود وفلاتر وخطوط محركات البنزين.



وفي حال عدم تدارك هذا الخطأ من قبل قائد السيارة فإنه سيلاحظ انخفاض مستوى أداء محرك السيارة بشدة، مع ظهور العديد من المشاكل والأعطال ومنها انسداد فلتر البنزين والبخاخات وتلف مضخة الوقود ، بل ويمكن أن يتسبب الديزل في ضرر دائم على محركات البنزين في حال عدم معالجة المشكلة سريعاً.