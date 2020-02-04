“بالفيديو والصور” شاهد الدراجة النارية الطائرة لازاريث بقيمة 1.9 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت الشركة الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا المركبات “لازاريث” الستار عن الدراجة النارية الطائرة LVM 496، والتي تتميز بقدرتها على السير على الأرض بالإضافة إلى التحليق في السماء.



وتمثل الدراجة النارية الطائرة لازاريث LVM 496 مستقبل عالم المركبات الطائرة، وتعتمد الدراجة الطائرة المتطورة على محرك نفاث تم تثبيته على الزوايا الأربعة للدراجة، تصل قوته إلى 1300 حصان وعزم دوران يصل إلى 2800 نيوتن متر، يتيح الإقلاع والهبوط العمودي VTOL.



وكانت “لازاريث” قد قدمت النموذج الأول في معرض جايتكس 2019، أما الآن فإن الدراجة الطائرة متوفرة للطلب ويبلغ سعرها يقارب 1.9 مليون ريال، ولقد صنعت الشركة خمس نسخ حصرية فقط منها، وقد تم بيع واحدة منهم وتبقى أربعة حتى الآن.

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من ناحية التصميم، تعتمد الدراجة الطائرة على أربع عجلات نحيلة، مُتخفية تحت غطاء واقٍ علوي يمنع تطاير الأوساخ على السائق، وتستطيع الدراجة التحليق لحوالي عشر دقائق متواصلة اعتمادًا على وقود الكيروسين، كما يمكنها السير لمسافة 100 كلم على الشحنة الواحدة اعتمادًا على الطاقة الكهربائية.

لم تكشف الشركة عن مدى ارتفاع الدراجة LVM 496 في السماء، ولكن من خلال الفيديو الترويجي الذي ظهرت فيه الدراجة الطائرة وهي محلقة فوق الأشجار، يمكن القول أن الارتفاع لن يقل عن 15 متر.