تعرف على مؤشرات تلف مضخة الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تلف مضخة الوقود “طرمبة البنزين” من المشاكل والأعطال الشهيرة التي تصيب السيارات، حيث أن مضخة الوقود من الأجزاء الحساسة التي تتعرض سريعاً للتلف نتيجة للسلوكيات الخاطئة لقائد السيارة.



ومضخة الوقود تعد من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث تعمل على ضخ البنزين من خزان الوقود إلى المحرك، حسب الكمية التي يحتاجها المحرك، لذا فإنه في حال تعرضها للتلف يتعرض محرك السيارة للعديد من الأعطال قد تصل إلى توقف السيارة بالكامل.



ونستعرض فيما يلي أبرز مؤشرات تعرض مضخة الوقود للتلف:

1-صعوبة في تشغيل محرك السيارة

2-اهتزاز وارتجاج المحرك

3- صدور صوت مزعج بجانب خزّان البنزين خاصة عند بداية التشغيل

4- ضعف سحب السيارة أثناء السير خاصة عند صعود المرتفعات

5- استهلاك زائد وغير طبيعي للبنزين

6- ارتفاع حرارة المحرك دائمًا، خاصة بعد السير لمسافات طويلة

7- إضاءة الرمز الخاص بفحص المحرك عند وضع التشغيل

8- ملاحظة تقطيع السيارة عند التسارع والتباطؤ