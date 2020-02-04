“بالأرقام” أعلى 10 شركات سيارات مبيعاً في السعودية لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف على أكثر شركات السيارات مبيعاً في السوق السعودي بداية من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، وذلك بعد موجة التغييرات الكبيرة الذي شهدها السوق من حيث انضمام وكلاء لعدة علامات في السوق أو خروج بعض الوكلاء. 1- تويوتا: 148,776 سيارة 2- هيونداي: 125,625 سيارة 3- مازدا: 36,365 سيارة 4- نيسان: 33,754 سيارة 5- جنرال موتورز: 32,802 سيارة Advertisements 6- كيا: 29,524 سيارة 7- ايسوزو: 24,616 سيارة 8- ميتسوبيشي: 17,322 سيارة 9- فورد: 15,049 سيارة 10- شانجان: 12,116 سيارة

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