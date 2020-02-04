كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون مشترك بين تويوتا وباناسونيك لبدء مشروع تطوير بطاريات السيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركتا تويوتا وباناسونيك عن إقامة مشروع مشترك يبدأ في تطوير بطاريات السيارات الكهربائية اعتبارًا من أبريل ، حيث تستعد الشركات اليابانية لزيادة الطلب المتوقعة.

وقالت شركة تويوتا في بيان أمس الاثنين إن الشركة الجديدة التي يطلق عليها "برايم بلانيت انيرجي اند سوليوشنز" ستعمل على تطوير بطاريات ستكون متاحة لأي شركة لصناعة السيارات.

وقالت الشركتين ستبدأ المشروع في 1 أبريل مع أكثر من 5000 موظف، وتمتلك تويوتا 51 في المائة وباناسونيك تملك الباقي.

يعكس المشروع هدف الشركات اليابانية لتصبح أكبر الشركات العالمية في صناعة بطاريات السيارات، وهو أمر حيوي لتطوير EVs بأسعار معقولة، حيث تسرع اللوائح البيئية الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم من التحول نحو السيارات الأكثر صداقة للبيئة.

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وقالت الشركات: "من المتوقع أن تؤدي البطاريات - كحلول لتوفير الطاقة للسيارات وأشكال أخرى من التنقل ، وكحلول لأنواع مختلفة من القضايا البيئية - دورًا رئيسيًا في المضي قدمًا في المجتمع".

تعتبر باناسونيك المزود الحصري للبطاريات الأسطوانية لشركة Tesla الأمريكية ، ولكنها تتطلع إلى توسيع قائمة العملاء من خلال زيادة تطوير البطاريات المستخدمة على نطاق واسع في هذه الصناعة.

أعلنت شركة Tesla الشهر الماضي أنها ستصدر بطاريات من شركة LG Chem الكورية الجنوبية وشركة CATL الصينية.

تهدف Toyota، التي كانت رائدة في سيارة Prius الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء في عام 1997 ، إلى الحصول على نصف مبيعاتها من السيارات المكهربة بحلول عام 2025 ، وتقوم بتطوير بطارياتها الخاصة والاستفادة من موردين جدد لتجنب حدوث نقص.

تتعاون الشركتان اليابانيتان في مجال أبحاث البطاريات منذ عام 1996 على الأقل عندما أقامتا مشروعًا مشتركًا لصنع بطاريات السيارات الهجينة ، التي يطلق عليها Primearth EV Energy.