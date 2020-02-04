“بالفيديو” خطوات يجب اتباعها إذا علق مثبت سرعة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مثبت السرعة هو ميزة تريحنا جداً في القيادة خاصة بالمسافات الطويلة، لكن ماذا لو علق لا قدر الله؟، فيما يلي نشرح لك ما عليك فعله في تلك الحالة.

– التزم الهدوء ولا تخف أو تهلع لكي لا تعرض سيارتك والركاب إلى الخطر وشغّل الأضواء التحذيرية

– ضع القير على الحياد وهو الوضع N

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– أطفيء السيارة وأعد تشغيلها عدة مرات لإعادة تنشيط الكمبيوتر وإلغاء عمل مثبت السرعة

– إذا فشل ذلك، بدّل القير من وضعية N إلى وضعية D مع الضغط على الفرامل لإيقاف السيارة

– لو لم ينجح ذلك، تمسّك بالمقود واضغط على المكابح بقوة، وإن لم تستجب السيارة ارفع فرامل اليد تدريجياً مع التمسك بالمقود لكي لا تنحرف السيارة وافتح النوافذ بالكامل لكي تقلل السرعة عبر اندفاع الهواء