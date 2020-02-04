مرسيدس مايباخ GLS تصل إلى السعودية بسعر 1.3 مليون ريال “تقرير وفيديو وصور”

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن دشنت مرسيدس سيارة مايباخ GLS موديل 2021 عن نفسها مؤخراً كأفخم SUV من الصانعة الألمانية، كشف وكيل مرسيدس في المملكة العربية السعودية، الجفالي للسيارات، اليوم أخيراً عن الطراز الأفخم من العلامة ذات النجمة الثلاثية المكسوة بطابع فائق من الفخامة والرفاهية يليق بعراقة علامة مايباخ التي تحملها بسعر 1.3 مليون ريال وعدد محدود على 12 نسخة لهذا العام.
A post shared by الخليج ٣٦٥ نت (@almuraba) on Feb 3, 2020 at 11:51am PST
التصميم
- شبك مايباخ أمامي كرومي ضخم ذو 30 خط عمودي بين مصابيح LED كبيرة
- منفذ تهوية سفلي أمامي ذو غطاء كرومي لامع مستوحى من طراز S-Class
- غطاء محرك كبير ذو خطوط بارزة يحمل شعار نجمة مرسيدس الثلاثية الأيقوني
- لمسات كرومية تحيط بكامل النوافذ والعمود وسطي والخط السفلي بالأبواب
- شعار مايباخ على جانبي العمود الخلفي
- مصابيح خلفية LED متصلة بشريط كروم مع مصد كرومي كبير
- لون حصري يدمج بين الأحمر الداكن والأسود مع خاط أسود فاصل بكامل طول الهيكل
- جنوط 22 أو 23 إنش حصرية من مايباخ
المقصورة
- كسوة كاملة من جلود نابا الفاخرة لكافة المقاعد والأسطح وحتى السقف والأبواب من الداخل
- نظام ترحيب خاص عبر عتبات جانبية كهربائية تنبثق للخارج مع انخفاض ارتفاع السيارة لتسهيل الركوب بعد فتح الأبواب
- مقاعد مزودة بأنظمة تدفئة وتهوية وتدليك وتغيير الوضعية كل فترة بشكل تلقائي للحصول على أكثر تجربة جلوس مريحة
- سقف بانورامي كهربائي يمكن تظليله بضغطة زر
- زخارف خشبية داخلية من أخشاب فاخرة معتقة منذ 10 أعوام
- خيار 5 أو 4 مقاعد لمستوى فائق من الرحابة
- ستائر خلفية كهربائية تسمح لركاب الصف الثاني بالحصول على خصوصية تامة والتحكم فيما يمكنهم رؤيته بالخارج
- إضاءة داخلية محيطية حول كافة المقاعد والأبواب عبر 64 لون مختلف بلمبات LED
- ثلاجة خلفية مدمجة بالكونسول الوسطي للزجاجات المختلفة
- عازل قوي بين حقيبة الأمتعة والمقصورة للحفاظ على هدوء مساحة الركاب
التقنيات
- نظام مكيف متعدد المناطق للحصول على درجة الحرارة الأنسب لكل راكب
- نظام MBUX الترفيهي المعلوماتي يعمل عبر شاشتين متلاصقتين أمام السائق
- المقاعد الخلفية تحصل على اثنين من شاشات الترفيه الكبيرة المعلقة على المقاعد الأمامية من الخلف لمشاهدة المحتوى
- يضم الكونسول الوسطي الخلفي شاشة لمسية منفصلة قابلة للفك لتسهيل التحكم في المقاعد ودرجة الحرارة وأنظمة التدليك
- نظام تعليق Airmatic الهوائي المتكيف يسمح بالحصول على أقصى مستويات الراحة بإخفاء عيوب الطريق
- نظام E-Active للتحكم في الهيكل وارتفاعه عن الأرض
- برنامج مخصص للقيادة لتعزيز مستوى الراحة في المقعد الخلفي
- نظام تحسين جودة الهواء عند استشعار انخفاضها أو الاقتراب من دخول نفق على الطريق عبر غلق النوافذ وفلترة الجو
- نظام قتل البكتيريا والفيروسات داخل المقصورة باستخدام نظام إطلاق الأيونات
- نظام اتصالات داخل السيارة للتحدث بسهولة وهدوء بين ركاب الصف الأول والثاني
الأمان
- نظام مساعد السير والتوقف في الإزدحامات المرورية عبر تقنية Active Stop-and-Go Assist
- نظام وسائد هوائية حصرية لمقاعد الصف الخلفي تحمي الركاب من الإنزلاق في حالة كان المقعد الخلفي في الوضع الأفقي
- نظام شد وتقوية دعم أحزمة الأمان قبل الحوادث لتثبيت الركاب في أماكنهم وتفادي إفلاتهم من أسفل أحزمة الأمان
- أنظمة مستشعرات ورادار متعددة تكشف عن الحوادث قبل وقوعها
- مساعد التأقلم مع الحد الأعلى للسرعة حسب لافتات الطريق ومعلومات الملاحة
- تغيير السرعة حسب المسار
- مساعد التوجيه لتفادي الحوادث والاصطدامات
- مساعد البقاء بالمسار
- مساعد تغيير المسار في حالات الطوارئ
- مساعد رصد البقعة العمياء والتنبيه عند الخروج عن المسار بشكل غير آمن
- مساعد المكابح المتكيف مع خاصية المناورة بالمنعطفات ورصد السيارة القادمة قبل عبور التقاطعات
المحرك
- محرك V8 حصري مطور خصيصاً لمايباخ سعة 4 لتر
- بقوة 550 حصان وعزم 730 نيوتن.متر
- مدمج بنظام هايبرد EQ Boost بسيط بقدرة 48 فولت
- سرعة قصوى 210 كم/س وتسارع 0-100 كم/س خلال 4.8 ثانية
تقدم مقصورة GLS 600 عطر خاص للغاية مطور خصيصاً لها من أزهار العبقة البيضاء كجزء من حزمة Air-Balance الاختيارية، والتي تضم أيضاً تعليق نشط بالكامل مع نظام E-Active للتحكم في الهيكل وارتفاعه عن الأرض.
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