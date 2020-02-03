ميتسوبيشي تجري تحديثات جديدة على سيارتها "أوتلاندر"

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي، طرح نسخة محدثة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات، أوتلاندر، والتي ستأتي بتصميم مألوف بعض الشيء مبني على منصة سيارة "انجيلبيرج تورير" الاختبارية، التي دشنتها ميتسوبيشي في معرض جنيف 2019، حيث تتشابه "أوتلاندر"، معها في الشبك الأمامي الديناميكي الذي يأتي على شكل الدرع،

والمصابيح الأمامية على شكل T، والمصابيح الخلفية LED المنحوتة بشكل جريء.

أما المقصورة الداخلية للسيارة فستكون مشابهة للسيارة الاختبارية أيضاً مع تحسين المواد والتقنيات واستخدام لوحة لمسية لنظام المعلومات الترفيهية، كما ستزداد المساحة الداخلية بشكل عام، وستتوفر السيارة بخمسة أو سبعة

مقاعد، مع عدد واسع من أنظمة مساعدة السائق مثل البقاء في حارة الطريق والتحذير من الاصطدام الأمامي ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.

أما عن مولدات الطاقة في السيارة، فلا توجد معلومات حاليا حولها، لكنها من المنتظر أن تشترك بشكل كبير مع السيارة "اكس تريل"، لكن النسخة الهجينة ستستخدم محرك 2.4 لتر ، أربعة سلندر، بقوة 126 حصان مع موتورين كهربائيين بقوة 94 حصان ومدى 70 كيلومتر.

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