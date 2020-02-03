"سكودا" تطرح نسخاً من سياراتها تعتمد على الغاز

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا،عن طرح نسخ الغاز الطبيعي G-Tec من الموديلين Scala وKamiq بأسعار تبدأ من 21 ألف و950 يورو للموديل Scala و22 ألف و500 يورو للموديل Kamiq.

وأكدت "سكودا"، أن الموديلين الجديدين يعتمدان على محرك تربو سعة لتر واحد ومكون من ثلاث أسطوانات بقوة 90 حصان/160 نيوتن متر

لعزم الدوران الأقصى، مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات.وتتسارع السيارة Scala G-Tec من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 12.4 ثانية، في حين تنطلق بسرعة قصوى 182 كلم/س، في حين تتسارع Kamiq في غضون 12.5 ثانية، وتقف سرعتها القصوى على أعتاب 176 كلم/س.وتم تجهيز السيارتين بثلاثة خزانات تسع جميعها 12.8 كجم من الغاز المضغوط، وخزان لوقود البنزين بسعة 9 لتر. ويصل مدى السير بالغاز الطبيعي في السيارتين 410 كلم، والتي يمكن تمديدها إلى 630 كلم عند الاستعانة بوقود البنزين.وأشارت الشركة إلى أن سعة صندوق الأمتعة في الموديل Scala تتراوح من 339 إلى 1282 لترا، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة في الموديل Kamiq من 278 إلى 1273 لترا.