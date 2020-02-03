لادا تكشف عن الجيل الجديد من لارجوس

كتب: باسل الحلواني

بدأت شركة صناعة السيارات الروسية أفتوفاز، صاحبة علامة لادا، في إنتاج مجموعة تجريبية من طرازات لارجوس المحدثة، التي كانت أحد السيارات المرشحة للظهور في مصر في وقت سابق.

وذكرت صحف روسية أن النسخ الأولى من السيارة المحدثة خرجت من خط التجميع في مصنع فولجا للسيارات.

ووفقًا للبيانات الأولية، حصلت السيارة على شبكة تهوية جديدة تحمل شعارًا كبيرًا على

شكل قارب، وهو نفس الشعار الذي ظهر لأول مرة على لارجوس المحدثة قليلاً في صيف عام 2019.أما في المقصورة ، فقد ظهرت لوحة قيادة أمامية جديدة بروح موديلات رينو داستر ، بالإضافة إلى مساند للذراعين ، تم استعارتها من لادا من XRay Cross.أما وحدة التحكم في الزجاج وغيرها من الوظائف فهي مثبتة الآن على باب السائق. أما المحركات فلم تحصل على تغييرات حيث ستستمر السيارة بنفس محركات البنزين التي تبلغ سعتها 1.6 لتر والتي تم تصنيفها بقوة 87 و 106 حصان، ويعمل كلا المحركين مع ناقل حركة مانيوال من خمس سرعات.وتبدأ أسعار لادا لارجوس من 615.900 ألف روبل. وفي عام 2019 ، تم بيع 42.1 ألف نسخة منها في روسيا ، مما يجعل هذا النموذج ثالث أكثر السيارات مبيعاً للادا.