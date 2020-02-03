شيري الصينية VS نيسان اليابانية.. مقارنة شاملة بين "أريزو 5" و"صني" بعد تخفيض أسعارهما

كتب: باسل الحلواني

يأتي تخفيض مجموعة جي بي غبور أوتو، اليوم، وكيل علامة شيري في مصر، لأسعار السيارة "شيري أريزو 5"، المجمعة محلياً، ليشعل المنافسة بين مايعرف باسم شريحة السيارات الاقتصادية، التي تقل أسعارها عن 200 ألف جنيه.

ويأتي تخفيض أسعار "أريزو 5"، بعد مرور أقل من يوم، على تخفيض أسعار شركة نيسان موتور إيجيبت، لأسعار سيارتها الشهيرة "صني" المجمعة محلياً، الأمر الذي يُصعب على العديد من العملاء اتخاذ قرار الشراء المناسب، نظراً لتقارب أسعار السيارتين.. "سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية مقارنة شاملة بين "نيسان صني"، و"شيري أريزو 5".

تتوافر نيسان صني في السوق المصرية بـ 3 فئات، وتنتمي لفئة السيارات العائلية السيدان، وتأتي مدعومة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر، مدعمة بمحرك مكون من أربع ناقلات.

وتعتمد نيسان صني على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية.

ووفقًا للمواصفات المعتمدة من شركة نيسان موتور ايجيبت ينصح باستخدام بنزين 92 لمختلف

الفئات من صني، بمعدل استهلاك 6.9 لتر عند قطه مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

حددت شركة نيسان موتور ايجيبت، مواصفات الفئة الأولى من نيسان صني 2020، بالمزيد من المواصفات والكماليات والتى من أبرزها الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية ABS مع توزيع إليكتروني بنظم EBD.

كما تدعم نيسان صني الفئة الأولى بجنوط إطارات تبلغ 15، بالإضافة إلى أنها مزودة بشنطة خلفية حمولة 490 لتر. أما الفئة الثانية من نيسان صني فتحتوي على العديد المواصفات والكماليات، والتى من أبرزها الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية ABS، مع توزيع إليكترونى بطريقة EBD، بالإضافة إلى سبويلر خلفى.

وتتمتع الفئة الثالثة من نيسان صني بالعديد من المواصفات والكماليات والتى من أبرزها سبويلر خلفى، وأنظمة الركن الذكي للسيارة، بالإضافة خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، ونظام زر تشغيل /إيقاف المحرك.

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أما عن الأسعار، فجاء سعر الفئة الأولى من نيسان صني "ستاندرد"، بعد تخفيضات اليوم، بـ199 ألف جنيه، بدلاً من 208 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من نيسان صني "فول أوبشن"، فأصبح سعرها 210 ألف جنيه، بدلاً من 219 ألف جنيه.

وبلغ سعر أعلى فئة من نيسان صني "سوبر صالون"، بعد التخفيضات الجديدة بـ 221 ألف جنيه، بدلاً من 230 ألف جنيه.

تأتي السيارة شيري أريزو 5 بأبعاد مميزة حيث بلغ طولها حوالي 4572 مللي متر، بينما وصل عرضها الكلي حوالي 1825 مللي متر، وهو عبارة عن عرض السيارة بالكامل بالإضافة إلي عرض المرايات الجانبية المخصصة لرؤية الجهة الخلفية من السيارة بالنسبة للسائق ، كما بلغ طول قاعدة العجلات بالكامل حوالي 1670 مللي متر وارتفاع كلي للسيارة وصل إلي 1482 لغ طول الإرتفاع الجزئي لسيارة شيري أريزو 5 ما يُقدّر بحوالي 129 مللي متر، وهي المسافة التي تفصل بين الشاسيه السفلي للسيارة وبين أقرب نقطة إلي سطح الأرض، و هي مسافة على الرغم من كونها منخفضة إلا أنها تتناسب مع كون السيارة ذات نمط سيدان وتُحقق الحد الأدنى للحماية بالنسبة لشاسيه السيارة و منع إحتكاكه ببعض الحواجز أو المطبات على الطريق أو أثناء إستخدامها في المناطق الصحراوية.

تمتلك السيارة حقيبة خلفية تبلغ سعتها التخزينية 430 لتر حيث أنها ذات حجم جيد يتناسب مع حجم السيارة و أبعادها. مللي متر، وهو عبارة عن المسافة بين الأرض و بين أعلى نقطة في السقف العلوي للسيارة.

تحتوي من الخارج على مصابيح من النوع الهالوجيني، وشبكة تهوية في الجهة الأمامية منها مزودة ببعض اللمسات من مادة الكروم اللامعة، سواء على الشبكة من الخارج أو على شعار شركة شيري بالإضافة إلي جنوط من النوع الرياضي يبلغ قياسها 16 بوصة مصنوعة من الألمونيوم لتحافظ على اللمعان والمظهر الجذاب والبريق الخارجي لشكل السيارة.

ويأتي محرك أريزو 5 بسعة 1500 سي سي و يحتوي على عدد ستة عشر صباب داخلي للوقود و عدد أربع سلندرات، كما أن عزمه الأقصى يبلغ 141 نيوتن لكل متر عند وصول المحرك إلي سرعة دوران تبلغ 3800 لفة في الدقيقة الواحدة ، كما تبلغ قوة محركها حوالي 114 حصان أثناء وصوله إلى سرعة الدوران القصوى والتي تقدر بحوالي 6150 لفة في الدقيقة الواحدة.

وتقدم أريزو 5، بـ3 فئات، الفئة الأولى من "أريزو 5"، المزودة بناقل حركة عادي "M/T Baseline"، تقدم بسعر 169 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية "A/T Baseline"، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، فتقدم بسعر 189ألف جنيهاً، بينما تأتي الفئة الثالثة "H/L"، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك وفتحة سقف، بسعر 202900 جنيه.