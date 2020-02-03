“بالفيديو” شاهد السباق بين مكلارين سبيدتيل وأسرع طائرة مقاتلة بالعالم

الخليج ٣٦٥ نت – منافسات السيارات ضد الطائرات دائما تؤدي لنفس النتائج، أيا كانت قوة وسرعة السيارة.. وقد رأينا في الماضي إجراء توب جير لسباق بين بوجاتي فيرون أمام طائرة Eurofighter Typhoon، والآن قاموا بمنافسة مشابهة، هذه المرة بين مكلارين سبيدتيل وطائرة مقاتلة.

مكلارين سبيدتيل تعتمد على مولد طاقة هجين بقوة إجمالية 1,036 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 402.3 كيلومتر\س، مع قيادة كريس هاريس نفسه، مقدم توب جير، للسيارة الخارقة.

الطرف الثاني من المنافسة هو أحدث وأسرع طائرة مقاتلة في العالم، F35، وبإمكانكم مشاهدة الفيديو لمتابعة النتائج المحسومة بالفعل.