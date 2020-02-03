الخليج ٣٦٥ نت – منافسات السيارات ضد الطائرات دائما تؤدي لنفس النتائج، أيا كانت قوة وسرعة السيارة.. وقد رأينا في الماضي إجراء توب جير لسباق بين بوجاتي فيرون أمام طائرة Eurofighter Typhoon، والآن قاموا بمنافسة مشابهة، هذه المرة بين مكلارين سبيدتيل وطائرة مقاتلة.
مكلارين سبيدتيل تعتمد على مولد طاقة هجين بقوة إجمالية 1,036 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 402.3 كيلومتر\س، مع قيادة كريس هاريس نفسه، مقدم توب جير، للسيارة الخارقة.
الطرف الثاني من المنافسة هو أحدث وأسرع طائرة مقاتلة في العالم، F35، وبإمكانكم مشاهدة الفيديو لمتابعة النتائج المحسومة بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” شاهد السباق بين مكلارين سبيدتيل وأسرع طائرة مقاتلة بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.