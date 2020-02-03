شرطة عجمان تخصم 50% من قيمة المخالفات المرورية

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلن اللواء الشيخ “سلطان بن عبدالله النعيمي” قائد عام شرطة عجمان، عن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء الحجز والنقاط المرورية ابتداءاً من تاريخ 16/02/2020 ولمدة شهر، ويأتي ذلك بتوجيهات من سمو الشيخ “عمار بن حميد النعيمي” ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
والجدير بالذكر أن قرار التخفيض ينطبق على المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 31/01/2020، وذلك بمناسبة فوز شرطة عجمان بجائزة الريادة البلاتينية و16 جائزة في جائزة عجمان للتميز الحكومي.
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