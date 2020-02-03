تخفيضات جديدة على شيري أريزو 5

كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، عن خصم يصل إلى 5 آلاف جنيه، على أسعار سيارتها شيري أريزو 5، المجمعة محلياً.
وبحسب وكيل شيري، فإن أسعار الفئة الأولى من "أريزو 5"، المزودة بناقل حركة عادي "M/T Baseline"، تراجعت 2900 جنيه، لتصبح 169 ألف جنيه، بدلاً من 171900 جنيه.
بينما تراجعت أسعار الفئة الثانية "A/TBaseline"، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، بمقدار 3900 جنيه، ليصبح سعرها 189 ألف جنيه، بدلاً من 192900 جنيه.
أما أسعار الفئة الثالثة "H/L"، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك وفتحة سقف، فأصبحت 202900 جنيه، بدلاً من 207900 جنيه، بعدما تراجعت 5 آلاف جنيه.
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