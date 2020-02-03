تعرف على الفرق بين الفحص الدوري للسيارات القديمة والجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول الفحص الدوري للسيارات بالممكلة، وهل يختلف ذلك بين السيارات الجديدة والقديمة؟

وأوضحت الإدارة أن نظام المرور يُلزم جميع قائدي السيارات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، ما عدا السيارات الخاصة الجديدة؛ حيث يُجرَى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.