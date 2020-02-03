كل ما نعرفه عن ميتسوبيشي اوتلاندر 2021+الشكل المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد ميتسوبيشي اوتلاندر لاستلام تحديثات واسعة لاحقا هذا العام، والسؤال هنا هل السيارة جاهزة لإثبات نفسها أمام منافسيها في سوق الكروس اوفر المشتعل؟، لنرى.

تصميم مألوف

اوتلاندر القادمة ستأتي بتصميم مألوف بعض الشيء ومبني على سيارة “انجيلبيرج تورير” الاختبارية التي دشنتها ميتسوبيشي في معرض جنيف 2019، ونلاحظ التشابهات في الشبك الأمامي الديناميكي على شكل الدرع، والمصابيح الأمامية على شكل T، والمصابيح الخلفية LED المنحوتة بشكل جريء.

داخلية أكثر راحة

داخلية السيارة ستكون مشابهة للسيارة الاختبارية مع تحسين المواد والتقنيات واستخدام لوحة لمسية لنظام المعلومات الترفيهية، كما ستزداد المساحة الداخلية بشكل عام، وستتوفر السيارة بخمسة أو سبعة مقاعد، مع عدد واسع من أنظمة مساعدة السائق مثل البقاء في حارة الطريق والتحذير من الاصطدام الأمامي ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.

Advertisements

المنصة ومولدات الطاقة

ستعتمد اوتلاندر الجديدة على نفس منصة نيسان اكس تريل القادمة، ما يعني أنها أكبر من الموديل الحالي .. وبالنسبة لمولدات الطاقة فلا توجد معلومات حاليا ولكن قد تشترك فيهم مع اكس تريل أيضا.. كما نعلم أن النسخة الهجينة ستستخدم محرك 2.4 لتر بأربعة سلندر بقوة 126 حصان مع موتورين كهربائيين بقوة 94 حصان ومدى 70 كيلومتر.

المنافسة وموعد التدشين

اوتلاندر القادمة ستواجه منافسة شرسة من تويوتا راف فور وفورد اسكيب ونيسان اكس تريل ومازدا CX-5 وشيفروليه ايكوينوكس وجيب تشيروكي وهيونداي توسان والمزيد.

وقد أشارت تقارير إلى تدشين السيارة في معرض نيويورك القادم للسيارات في أبريل، ولكن قد يتأخر الكشف للنصف الثاني من العام.