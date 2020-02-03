شركة هوندا تطلق نسخة جديد من الدراجة النارية Gold Wing

الإثنين 3 فبراير 2020

أجرت شركة هوندا تجديدات على أيقونتها Gold Wing التي شملت مصابيح الضباب القياسية، وبعض التحسينات على محرك الدراجة النارية الشهيرة.



وأوضحت الشركة اليابانية أنه تم تعديل محرك الموديل الجديد لتحسين نظام الحقن وناقل الحركة مزدوج القابض "DCT" من أجل زيادة قدرة الدراجة على المناورة.

كما تم تجهيز الدراجة بالمزيد من التجهيزات القياسية، حيث أصبح التجهيز بمصابيح الضباب يتم بشكل قياسي في نسخة "Tour"، كما حصل نظام الملاحة أيضا على بعض التحديثات ليتمكن الآن من حفظ ما يصل إلى 99 نقطة عند التخطيط لمسار الرحلة.

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وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج واجهتي USB في الإصدارين مستقبلا. وتم ضبط مجموعة التعليق بشكل يمنح المزيد من الراحة والتحكم في الدراجة على المسافات الطويلة.

وتتوفر الدراجة Gold Wing بلونين جديدين بجانب الألوان المعتادة، ألا وهما: "Matte Ballistic Black Metallic" (الموديل الأساسي مع DCT) و"Pearl Glare White" (موديل Tour مع DCT والوسادة الهوائية).

ولم تكشف هوندا حتى الآن موعد طرح أو أسعار الدراجة النارية Gold Wing الجديدة.