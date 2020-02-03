"تاتا" الهندية تقتحم عالم السيارات الكهربائية بـ"نيسكون EV"

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات الهندية تاتا موتورز، الستار عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات نيكسون EV الجديدة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي.

وتأتي السيارة الـ"SUV" الجديدة، بطول 3.99 متر وعرض 1.81 متر وارتفاع 1.61 متر. وتقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.50 متر، مع جنوط مصنوعة من سبائك الألومنيوم.

وتعتمد "نيسكون EV"، على محرك كهربائي بقوة 129 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 245 نيوتن متر، مع بطارية سعة 30.2 كيلووات ساعة تتيح للسيارة الوصول إلى مدى السير 321 كلم.

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ويمكن شحن من 60 إلى 80% من سعة البطارية عبر تقنية شحن سريع في غضون 60 دقيقة فقط،

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.9 ثانية.

وتم تجهيز السيارة بكشافات ضباب، ومصابيح ضوء نهاري بتقنية LED، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 350 لترا.

وتحتوي المقصورة الداخلية على شاشة TFT ملونة قياس 7 بوصة لعرض محتوى نظام الملتيميديا، وتعتمد السيارة على نظام معلومات من "هارمان" وشاشة لمسية قياس 7 بوصة. وتتيح السيارة دمج الهواتف الذكية عبر أبل Car play وأندرويد Auto.