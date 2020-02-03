بعدد التخفيضات الأخيرة.. 9 سيارات أوتوماتيك أسعارها لاتتعدى 200 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

شهد قطاع السيارات خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من التخفيضات على أسعار غالبية الطرازات المتوافرة في السوق المصرية، خاصة في فئة السيارات الاقتصادية الأقل من 200 ألف جنيه.

"سيارات الوفد"، تقدم لمتابعيها المقبلين على الشراء في الجدول التالي، الأسعار الرسمية لـ9 سيارات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات الإخبارية.