بعدد التخفيضات الأخيرة.. 9 سيارات أوتوماتيك أسعارها لاتتعدى 200 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني
شهد قطاع السيارات خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من التخفيضات على أسعار غالبية الطرازات المتوافرة في السوق المصرية، خاصة في فئة السيارات الاقتصادية الأقل من 200 ألف جنيه.
"سيارات الوفد"، تقدم لمتابعيها المقبلين على الشراء في الجدول التالي، الأسعار الرسمية لـ9 سيارات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات الإخبارية.
|العلامة التجارية
|السعر الرسمي
|نيسان صني الفئة الأولى
|199 ألف جنيه
|رينو لوجان الفئة الثالثة
|188 ألف جنيه
|رينو لوجان الفئة الرابعة
|199 ألف جنيه
|شيفروليه أفيو
|197900 جنيه
|بروتون ساجا
|195 ألف جنيه
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شيري أريزو 5
|192900 جنيه
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سينوفا x35
|200 ألف جنيه
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جلوري 350S
|200 ألف جنيه
|لادا جرانتا
|175 ألف جنيه
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