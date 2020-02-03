“بالصور” حادث مروع لسيارة انقلبت في حفرة وبداخلها 3 فتيات بالرياض

الخليج ٣٦٥ نت – نشر مواطن يُدعى “عبدالرحمن العتيق” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدداً من الصور تُظهر انقلاب سيارة في حفرة أوضح أنها تابعة لمشروعٍ بأحد أحياء مدينة الرياض.

وفي التفاصيل، وقع حادث مروع لسيارة من نوع “هيونداي” كانت تستقلها 3 فتيات بأحد أحياء مدينة الرياض، حيث انقلبت السيارة في حفرة تابعة لأحد المشاريع بالمنطقة، وعلى الفور تم تقديم المساعدة لهن واسعافهن ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يُذكر أن “أمانة الرياض” تفاعلت مع الواقعة على الفور، حيث علّقت طوارئ الأمانة على التغريدة التي نشرها المواطن، مبينة أنه تم تسلم البلاغ، ومطالبة إياه بتزويدها بالموقع حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.