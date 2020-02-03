الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إتاحة خدمة “الاعتراض على المخالفات المرورية” عبر تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية. وجاءت التغريدة، كالتالي: “خدمة (الاعتراض على المخالفات المرورية) متاحة الآن عبر تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية”. يُذكر أن الإدارة كانت قد أوضحت شروط الإعتراض على المخالفات إلكترونياً، والتي تشمل ما يلي: ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.

لا يمكن الاعتراض على مخالفة جرى الاعتراض عليها مسبقاً من خلال “أبشر” وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة، فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

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