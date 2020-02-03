كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا ستقوم بطرح ميزة أمان جديدة لسوء استخدام دواسة البنزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستطرح شركة تويوتا نظامًا جديدًا للسلامة يقاوم سوء استخدام دواسة البنزين كجزء من ترقية حزمة الأمان من تقنيات مكافحة التسارع الخاطئ.

سيتم تقديم النظام الذي تم تطويره مؤخرًا كخيار على السيارات الجديدة في اليابان اعتبارًا من هذا الصيف ، وتتوقع شركة صناعة السيارات تقديمه إلى الأسواق الأخرى بعد ذلك.

وتأتي هذه الميزة في الوقت الذي تحاول فيه شركة تويوتا وغيرها من شركات صناعة السيارات اليابانية مواجهة زيادة الحوادث بين السائقين المسنين في اليابان، والتي تعاني من شيخوخة السكان.

وقالت تويوتا إن عدد الحوادث القاتلة التي تورط فيها سائقون في عمر الـ 75 أو أكبر في اليابان تضاعف من 381 في عام 2007 إلى 791 في عام 2019، نتيجة الضغط على دواسة البنزين بالخطاء بدلًا من استخدام الفرامل.

وقال سيجو كوزوماكي زميل تويوتا في مجال البحث والتطوير والهندسة المتقدمة يوم الاثنين "اعتقدنا أنه يجب القيام بشيء ما." "نعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير."

يستخدم الإجراء المضاد لـ Toyota برنامجًا لقمع التسارع عندما يرى الكمبيوتر المحمول أنه من المحتمل أن يكون نتيجة لدواسة خاطئة، وهي تعمل في حدود 0-30 كم / ساعة.

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تستخدم هذه التقنية، التي تطلق عليها شركة تويوتا وظيفة كبح التسريع، الأجهزة الموجودة لنظام Toyota Safety Sense للعلامة التجارية وتعتمد على برنامج جديد للحكم على السائقين عند اصطدام الغاز بدلاً من الفرامل. وهذا يساعد على الحد الأقصى لتكاليف التكنولوجيا الجديدة.

يستفيد النظام من البيانات الضخمة التي يتم جمعها من خلال وحدات اتصال البيانات المثبتة في سيارات تويوتا الأحدث. يقوم ما يسمى DCM بترحيل المعلومات إلى خادم مركزي حول تشغيل السيارة ، مثل موضع التسارع والكبح واستخدام إشارة بدوره. ثم تستخدمها تويوتا لحساب خوارزمية تساعد في الحماية من التسارع غير المقصود.

قامت شركة تويوتا بتركيب DCM في 1.8 مليون سيارة على الطرق اليابانية منذ عام 2002.

يعزز كبح التسريع مجموعة من تقنيات Toyota Safety Sense الأخرى التي تشمل فرامل الطوارئ قبل الانهيار ، والتعتيم التلقائي عالي الشعاع ، والتحذير من مغادرة الحارة ، والمساعدة في تعقب الممرات ، والتعرف على إشارات المرور ، والتحكم الديناميكي في سرعة الرادار.

في وقت لاحق من هذا العام، ستقوم تويوتا أيضًا بترحيل وظائف السلامة، مثل المساعدة في التوجيه في حالات الطوارئ، والتي تساعد تلقائيًا على توجيه سيارة حول أحد المشاة، ووظيفة تقلل تلقائيًا من سرعة السيارة أثناء تجولها عند منحنيات عند استخدام نظام التحكم في التطواف على الرادار، وهذا الأخير يساعد السيارة على الحفاظ على حارة أفضل.

أيضًا يوجد نظام مساعدة لإيقاف تشغيل السائق، تم تقديمه مسبقًا فقط في لكزس، وتعمل هذه التقنية تلقائيًا على إبطاء السيارة ويقوم النظام بوقف السيارة عندما يكتشف وجود مشكلة مع السائق، مثل فقدان الوعي المفاجئ أو مشكلات صحية أخرى.