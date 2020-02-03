هل يمكن تقسيط قيمة المخالفات المرورية؟.. المرور يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – ردّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على امكانية تقسيط المخالفات المرروية، بأنه لا يُمكن ذلك أياً كان مبلغها.

وأشارت الإدارة إلى أنه فقط يمكن سداد كل مخالفة على حدة، موضحة الحالات التي تتطلب سداد المخالفات، وهم كالتالي: