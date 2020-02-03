كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسلا 3 من بين السيارات الأكثر مبيعا في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كالعادة كانت سيارة فولكس واجن جولف ورينو كليو من أكثر الموديلات مبيعًا في أوروبا في شهر ديسمبر من العام الماضي، ولكن كانت هناك مفاجأة كبيرة، حيث احتلت السيارة الكهربائية Tesla 3 المرتبة الثالثة في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في أوروبا.

حيث باعت تسلا 22.041 سيارة Tesla 3 في أوروبا خلال شهر ديسمبر من عام 2019، ووفقا لباحثين في سوق JATO Dynamics، تم بيع 7912 سيارة Tesla 3 فقط في شهر نوفمبر من نفس العام.

وكانت قد أعلنت تسلا عن بناء مصنع لخدمة أوروبا بالقرب من برلين.

قالت JATO Dynamics في تقرير لها، إن السيارات الكهربائية حصلت على حصة سوقية تبلغ 11 في المئة خلال الشهر، وهي أعلى نسبة في أوروبا.